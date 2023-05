Campi solari con il Cus, ecco come iscriversi

Campi estivi. Da mercoledì si aprono le iscrizioni ai campi solari 2023 del Cus Junior, giunti quest’anno alla XX edizione e organizzati dalla sezione polidisciplinare del Centro Universitario Sportivo. Dal 12 giugno al 9 settembre (con uno stop dal 7 al 20 agosto), i bambini e i ragazzi dai 4 ai 14 anni avranno l’opportunità di partecipare alle numerose e variegate attività sportive, laboratoriali ed educative in programma. Dalle scuole di sport ai laboratori di lettura fino alle attività per il rafforzamento delle competenze scolastiche.

Tante novita’. Nuovi laboratori creativi e sensoriali, nuove gite alla scoperta della natura e della nostra cultura con uscite nel Parco di San Rossore e sul Lago di Massaciuccoli e i giochi d’acqua con una piscina oltre che ad altre attività settimanali come il tiro con l’arco, Naturalmente Survivor e la scuola di vela.

Baby camp (2019-2017). Le attività sono principalmente ludico-motorie per il consolidamento degli schemi motori di base. Previsti laboratori. Possono iscriversi anche i bambini che compiono 4 anni nell’anno 2023 con un anno di scolarizzazione.

Junior camp (2016-2009). I bambini possono consolidare le capacità coordinative grazie alla pratica dei vari sport. Inoltre verranno organizzati campi di specializzazione in varie discipline (i ragazzie avranno la possibilità di partecipare a progetti di lettura, scienza, cinema e tanto altro ancora). Camp atletica, pallacanestro, pallavolo, tennis, rugby, hockey e ginnastica ritmica.Possono iscriversi i ragazzi che sostengono gli esami di terza media a giugno 2023.

Progetto inclusione. La miglior accoglienza per allievi con bisogni speciali fornendo istruttori di sostegno laddove occorra residenti nel Comune di Pisa. Prima di procedere all’iscrizione è possibile contattare [email protected]

Campi di specializzazione. Nella terza settimana dal 26 a 30 giugno sono previsti Volley e Hockey e nella quinta settimana, dal 10 al 14 luglio, invece sarà la volta di basket e ginnastica ritmica.

Laboratorio fair play. Sono appuntamenti mirati alla prevenzione del disagio giovanile con cadenza settimanale e tutti i giovedì.

Costi. Campo breve 85 euro, campo lungo 130 euro. Sono previsti sconti Isee per residenti nel Comune di Pisa e sconti per il primo fratello.

Come iscriversi. È necessario il tesseramento al Cus Pisa e la presentazione del certificato medico per attività sportiva non agonistica in originale. Info: 3512688485, http:cuspisa.unipi.it o scrivere a [email protected]