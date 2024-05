Calcio. Un club per il calciatore pisano Samuele Ricci

Pisa 29 maggio 2024 – Inaugurato questa mattina presso il Bar Enrico a Barbaricina il Club “Samuele Ricci Fans – I Ciui – Bar Enrico”. Ovviamente con la presenza di Samuele Ricci giocatore del Torino, classe 2001, nativo di Pontedera ma cresciuto a Pisa con la famiglia, prodotto del settore giovanile dell’Empoli, in questi giorni nuovamente convocato in nazionale italiana. “Siamo un gruppo di una ventina amici che frequenta il Bar Enrico – spiegano i soci fondatori – e si parla di calcio a tutti i livelli, spesso qui vengono i fantini e gli addetti al settore ippico, così ci piace distinguerci e nominarci ‘i ciui’. Questo è un club senza presidenti, siamo tutti grandi amici, conosciamo il padre di Samuele, ragazzo pisano approdato in serie A e ci piace sostenerlo e supportarlo. Il padre Alessandro è stato un giocatore della Cuoiopelli e del Grosseto. Se Samuele fosse tra i convocati per l’Europeo vogliamo sicuramente portare allo Stadio il nostro striscione del club”. “Mi fa piacere questo pensiero – spiega Samuele Ricci – il calcio è sempre stata la mia passione. Quando mi mandarono la foto dello striscione qualche tempo fa, l’iniziativa mi fece molto piacere. E’ un bel periodo, sono contento della convocazione in Nazionale. Mister Juric nel Torino dopo una prima fase di assestamento, mi ha dato molte responsabilità: c’è intesa con lui e con la squadra. In serie A la concentrazione deve essere sempre alta e costante”. Samuele è cresciuto a Barbaricina. “Pisa è la mia città, da ragazzo andavo a vedere il Pisa, è sempre stata una bella piazza legata alla propria squadra. L’ultima partita alla quale ho assistito è stata quella col Monza”. Soddisfazione per la salvezza dell’Empoli. “Sono contento che gli azzurri si siano salvati. Sono cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli dove i ragazzi vengono formati, seguiti e curati nel miglior modo possibile in una bella struttura. Sono contento che l’Empoli stia facendo bene già da diverse stagioni nella massima serie del calcio italiano”. Contento dell’iniziativa e di esporre lo striscione anche il titolare del Bar, il signor Enrico. “Una famiglia ed un ragazzo eccezionali che frequentano il mio bar da diversi anni – commenta – nell’ospitare la presentazione”.