Calcio. Terza: Porta a Lucca espugna Marciana

Pisa 5 febbraio 2025 – Nel girone A di Terza Categoria il Porta a Lucca vince anche a Marciana 1 – 2 ed ipoteca la vittoria del campionato con ben quindici punti di vantaggio sul Via di Corte secondo in classifica che vince 3 – 4 in trasferta contro il fanalino di coda Legoli. I giallorossi del Porta a Lucca hanno vinto una partita importante e difficile grazie alle reti di Rossi e Gadducci: quarantacinque punti per la squadra di mister Micomonaco, unica compagine imbattuta del campionato con quattordici vittorie e tre pareggi in diciassette gare. Al terzo posto, dietro al Via di Corte troviamo il Pappiana costretto al rinvio sul campo della Marinese quarta con un un punto in meno rispetto ai sangiulianesi. Con ventotto punti i litoranei condividono la posizione col Ponteginori che ha travolto 7 – 1 la Popolare Cep, e col Lajatico che ha espugnato 1 – 3 Filettole. Vittorie esterne anche per il Montefoscoli sul campo del CB Pisa per0 – 3, e per il Pisa Ovest su quello del Fabbrica per 1 – 3. Rinviata Bellani – Ospedalieri. Nel prossimo turno bella sfida tra la capolista Porta a Lucca ed il Ponteginori che ha il secondo miglio attacco dopo quello dei giallorossi di casa.

Nel girone B non domina invece nessuna compagine, anzi regna un grande equilibrio che rende molto incerto ed avvincente il finale di stagione. Nei primi cinque posti della classifica le squadre sono raccolte in soli tre punti. Al comando con trentacinque punti e sedici gare disputate troviamo il Calasanzio (costretto al rinvio interno contro il Monteserra), ed il Ponte a Elsa costretto al rinvio esterno sul campo de La Borra. Terza piazza con trentaquattro punti per il Casenuove Gambassi che ha espugnato Montopoli 1 – 2, e per il Santa Maria a Monte che ha vinto il posticipo sul campo dell’Oltrera (0 – 1). Quinto in classifica il Casciana Terme Lari travolto 56 – 2 a Pontedera da una Stella Azzurra in gran spolvero trascinata dal capocannoniere del campionato Samb autore di una tripletta (le altre reti sono opera della doppietta di Mannucci e del gol di Allia). La squadra di mister Leggerini, protagonisti di risultati davvero altalenanti in questa stagione, ha ventisei punti in classifica ed occupa l’ottavo posto. Le Melorie espugnano Fucecchio 3 – 4, mentre il Perignano batte il Treggiaia e si porta a ventinove punti. Pareggio a reti bianche infine tra Ponzano e Casteldelbosco (0 – 0) che occupano posizioni di metà classifica.

Nella Juniores provinciale allunga il Calci che vince 1 - 2 sul campo del Monteserra. Il Forcoli si fa fermare sul pareggio interno dall'Atletico Etruria: reti bianche fra le due squadre. La Scintilla vince il derby a Putignano contro gli Ospedalieri (0 - 4).