Calcio. Terza: Porta a Lucca e Calasanzio in testa

Pisa 2 gennaio 2025 – Il girone A di Terza Categoria ha salutato il 2024 con il Porta a Lucca capolista con trenta punti. L’ultimo successo dell’anno sul campo del Via di Corte per 1 – 2 ha portato i giallorossi alla loro nona vittoria stagionale oltre ai tre pareggi conquistati in queste prime dodici gare. Nessuna sconfitta per il Porta a Lucca, come nessuna per la sua inseguitrice, la Marinese che di puti ne ha ventiquattro. Sei vittorie e sei pareggi per i litoranei, l’ultimo dei quali deludente per 1 – 1 contro il fanalino di coda CB Pisa. Terzo posto per il Fabbrica, travolto 4 – 1 sul campo del Marciana, adesso quarto proprio ad un solo punto dagli avversari battuti in quest’ultima partita. Quinta la Popolare Cep che ha pareggito 1 – 1 contro il Lajatico, e sesto il Pappiana che ha calato il poker sul campo della Bellani (0 – 4). Il Porta a Lucca ha il miglio attacco del campionato con ventinove reti realizzate, seguito dal Fabbrica e dal Pappiana con ventotto. La miglio difesa è quella giallorossa con sette reti subite, tre in meno della Marinese seconda.

Nel girone B Calasanzio in testa da solo dopo la vittoria per 2 – 1 sul Ponte a Elsa. Otto vittorie, quattro pareggi e nessuna sconfitta per la capolista che ha segnato ventisei reti e ne ha subite dieci. Alle sue spalle Casenuove Gambassi fermato 1 – 1 sul campo del Perignano. Venticinque punti per l’inseguitrice che ha segnato solo un gol in meno rispetto al Calasanzio. Al terzo posto il Casciana Terme Lari con ventiquattro punti che ha pareggiato 1 – 1 a Treggiaia. Quarto il Ponte a Elsa, quinto il Ponzano che ha superato 2 – 1 i Giovani Fucecchio. Il Perignano è sesto. Il prossimo turno vede in programma la difficile trasferta della capolista Calasanzio sul campo del Casciana Terme Lari quarto in classifica ed a meno quattro. Importante ed interessante anche il derby Ponte a Elsa – Ponzano.

Nella Juniores provinciale il Calci capolista espugna Peccioli 0 - 2, mentre l'inseguitrice Forcoli cala il poker interno sugli Ospedalieri (4 - 0).