Calcio. Terza. Popolare, Lajatico, PAL e SMAM al comando

Pisa 31 ottobre 2024 – Nel girone A di Terza Categoria sono tre le squadre al comando. Il Lajatico fermato sull’1 – 1 in casa dal Marciana, e la Popolare Cep che ha battuto 3 – 1 il Pappiana. Capoliste a dieci punti dopo quattro gare alle quali si aggiunge il Porta a Lucca che espugna 0 – 1 Ponteginori nel recupero di mercoledì grazie alla rete messa a segno da Franchini. Una giornata, questa quarta, dove si è segnato in tutti i campi. La bellani ha perso 2 – 1 sul campo del Legoli mentre Montefoscoli e Fabbrica si sono divisi la posta in palio pareggiando 2 – 2. La reti di Cavallini e di Fiori hanno deciso la sfida a favore degli Ospedalieri contro il CB Pisa (2 – 1). La tripletta di Fiorini ha firmato il 3 – 0 del Pisa Ovest contro il Ponteginori, mentre tra Porta a Lucca e Marinese è terminata 1 – 1. Prova di forza del Filettole, quarto, che spugna il campo del Via di Corte per 0 – 3.

Nel girone B in testa a punteggio pieno Santa Maria a Monte e Casenuove Gambassi, entrambe a dodici punti. I primi battono 2 – 0 il Montopoli mentre i secondi maramaldeggiano a Ponsacco 1– 4 contro l’Atletico Le Melorie terzultimo con un punto. Reti bianche tra Calasanzio e Perignano, mentre sono pirotecnici 2 – 2 tra Casteldelbosco ed Oltrera e tra Monteserra e Ponzano. Ponte a Elsa a valanga sui Giovani Fucecchio (4 – 1), mentre il Treggiaia si aggiudica il derby contro la Stella Azzurra per 4 – 2. Il Casciana Terme travolge La Borra per 7 – 1 ed aggancia la Stella Azzurra al terzo posto a quota nove.

Nella Juniores il Calci è primo col roboante 7 – 0 inflitto agli Ospedalieri. Inseguono ad un punto il Forcoli che pareggia a Crespina a reti bianche e l’Atletico che si fa fermare in casa dalla Scintilla. Il Migliarino Vecchiano batte 5 – 3 il Treggiaia. La Freccia Azzurra, battuta 5 – 1 a San Prospero rimane a quota zero insieme ad Ospedalieri, Treggia e Sextum Bientina, quest’ultimo sconfitto 2 – 1 a Peccioli. Miglior attacco del Calci con ventitré reti realizzate in cinque partite, miglior difesa sempre del Calci con un solo gol subito, peraltro decisivo e costato l’unica sconfitta calcesana. Peggior attacco per Ospedalieri e Sextum Bientina con due gol realizzati. Peggior difesa per la Freccia Azzurra (trentanove gol incassati).