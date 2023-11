Calcio. Terza: La Corte a punteggio pieno

Pisa 17 novembre 2023 – Nel girone B di Terza Categoria La Corte è sempre la grande protagonista. Quattro partite quattro vittorie: l’ultima per 2 – 3 sul terreno del Casteldelbosco. Doppietta di Kerciku per i locali, La Corte a segno con la doppietta di Meucci e la rete di Magagnini. Tre squadre al secondo posto a quota dieci punti in classifica. L’Avane che cala il poker in trasferta nel derby contro il Calasanzio: 0 – 4 con doppietta di Viti e reti di Bartoletti e Mohuti. Poi il Ponte a Elsa che ha riposato, e l’Oltrera che espugna Fucecchio per 0 – 1 grazie al gol messa a segno da Gruber. Ponte a Elsa dunque potenziale seconda forza dato che ha una gara in meno rispetto all’Avane ed all’Oltrera.

Al quarto posto lo Zambra che pareggia 2 – 2 contro il Perignano. Ospiti in vantaggio con Misiti nella prima frazione di gioco, raddoppio perignanese di Ribaudo. Nel finale di tutto e di più: il Perignano sbaglia il rigore dello 0 – 3 e lo Zambra fa l’impresa pur in inferiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo: prima dimezza lo svantaggio con Scardigli che non fallisce dal dischetto, e poi pareggia con una conclusione di Travali nel recupero. In settimana, in casa gialloblù, risoluzione consensuale del rapporto tra la società e mister Gliatta Il Ponzano si impone 0 – 4 al Comunale ‘Abetone’ contro la Freccia Azzurra, mentre nel posticipo il Porta a Lucca espugna Marciana e sale a sei punti superando Fucecchio e Ponzano e portandosi ad una sola lunghezza dal Calasanzio. Il Porta a Lucca si impone d’autorità vincendo 0 – 2 su un Marciana che rimane ultimo in classifica con un pareggio all’attivo e quattro sconfitte in questo inizio di stagione.

Tre giocatori in testa nella classifica marcatori con quattro reti ciascuno: Scardigli dello Zambra, Vaglini del Calasanzio e Viti dell’Avane. Il prossimo turno vede il testa-cosa tra la capolista La Corte ed il fanalino di coda Marciana (lunedì sera in posticipo alle ore 21 al vecchio Comunale di Calci). Poi Avane – Casteldelbosco (sabato alle ore 15 al ‘Gavazzi’ di Empoli), Oltrera – Ponte a Elsa (posticipo di lunedì alle ore 21 al ‘Marconcini’), Perignano – Freccia Azzurra, Ponzano – Fucecchio (sabato ore 17.45 al ‘Michelucci’ di Ponzano), e Porta a Lucca – Zambra (posticipo di lunedì sera alle ore 21 allo ‘Scirea’ di Arena Metato).