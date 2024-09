Calcio. Terza e Giovanile, ecco i gironi

Pisa 19 settembre 2024 – La Delegazione provinciale Figc di Pisa ha ufficializzato i gironi dei campionati di Terza Categoria e Juniores.

Due gironi di Terza Categoria, ciascuno composto da sedici squadre, che si preannunciano molto equilibrati e combattuti. Girone A Bellani, Cb Pisa, Fabbrica, Filettole, Laiatico, Legoli, Marciana, Marinese, Montefoscoli, Popolare Cep, Ospedalieri, Pappiana, Pisa Ovest, Ponteginori, Porta a Lucca, Via di Corte. Tanti sentiti derby a mettere sale, pepe e peperoncino alle sfide.

Girone B Atletico Le Melorie, Calasanzio, Casciana Terme Lari, Casenuove Gambassi, Casteldelbosco, Città di Montopoli, Giovani Fucecchio, La Borra, Oltrera, Perignano, Monteserra, Ponte a Elsa, Ponzano, Santa Maria a Monte, Stella Azzurra, Treggiaia. Le empolesi Calasanzio, Ponte a Elsa, Ponzano, e le fiorentine Giovani Fucecchio e Casenuove Gambassi alzano sicuramente l’interesse per la categoria.

Competitivo il girone della categoria Juniores. Tante squadre attrezzate per vincere questo campionato ad accedere a quello regionale. In campo Atletico Cascina, Atletico Etruria, Calci, Casciana Terme Lari, Crespina, Filettole, Forcoli Valdera, Freccia Azzurra, Migliarino Vecchiano, Monteserra, Ospedalieri, Pecciolese, San Prospero Navacchio, Scintilla, Sextum Bientina, Treggiaia.

La Delegazione provinciale Figc di Pisa ha ufficializzato anche i gironi dei campionati provinciali di settore giovanile: Allievi Under 17, Allievi B Under 16, Giovanissimi Under 15, e Giovanissimi B Under 14.

Quattordici compagini negli Allievi Under 17. Girone A: Atletico Cascina, Atletico Etruria, Colli Marittimi, Fratres Perignano, Galleno, Il Romito, Migliarino Vecchiano, Porta a Lucca, Romaiano, San Frediano, San Miniato Basso, Santa Maria a Monte, Santacroce, Soccer Ponsacco.

Due gironi negli Allievi B Under 16. Girone A: Atletico Cascina, Atletico Etruria, Forcoli Valdera, Fornacette Casarosa, Fratres Perignano, Il Romito, Oltrera, Porta a Lucca, San Giuliano, San Prospero Scintilla, Santa Maria a Monte. Girone B: Colline Pisane, Madonna dell'Acqua, Ospedalieri, Pisa Ovest, Romaiano, San Miniato Basso, Santacroce, Sextum Bientina, Soccer Ponsacco, Stella Rossa, Zambra Calcio.

Passando alla categoria Giovanissimi Under 15 sono due i giorni. Girone A: Atletico Cascina, Bellaria Cappuccini, Casciana Terme Lari, Certaldese Giovani, Colline Pisane, Fratres Perignano, Giovanile Valdicecina, Il Romito, La Boracifera, Pecciolese, San Miniato Basso, Santa Maria Empoli, Santacroce, Soccer Ponsacco, Stella Rossa. Girone B: Atletico Etruria, Colli Marittimi, Forcoli Valdera, Freccia Azzurra, Madonna dell'Acqua, Marinese, Migliarino Vecchiano, Ospedalieri, Porta a Lucca, Porta a Piagge, San Frediano, San Prospero Scintilla, Santa Maria a Monte, Sextum Bientina, Zambra Calcio.

Due anche i gironi dei Giovanissimi B Under 14. Girone A: Calci, Forcoli Valdera, Fratres Perignano, Freccia Azzurra, Giovani Fucecchio B, Migliarino Vecchiano, Monteserra, Ospedalieri, Pisa Ovest, Porta a Lucca, San Frediano, San Prospero Scintilla. Girone B: Bellaria Cappuccini, Città di Montopoli, Galleno, Il Romito, Monteserra, Pecciolese, San Miniato Basso, Santa Maria a Monte, Santacroce, Sextum Bientina, Stella Azzurra, Zambra Calcio.

Nella Juniores Regionale si è giocata la prima giornata di campionato. Il match-clou tra Mobilieri Ponsacco e Fornacette è finito con un roboante 4 – 1 in favore dei padroni di casa dell’ex mister Pertici. A segno Panettella, Marrocco, Kapllani e Pisani che non hanno dato scampo al Fornacette. Pisa Ovest travolto 3 – 0 a Castelfiorentino, mentre il Cenaia ha vinto 0 – 2 il derby ad Uliveto contro l’Urbino Taccola. Sconfitta anche la Bellaria cappuccini 2 – 1 sul terreno del Valentino Mazzola.