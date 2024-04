Calcio. Seconda: San Prospero ed Atletico Cascina al tappeto

Pisa 29 aprile 2024 – In Seconda Categoria la ventinovesima giornata tiene sempre in lotta gran parte delle pisane. Nel girone A il San Prospero Navacchio cade a Carrara nella Fossa dei leoni contro l’Atletico per 3 – 1 e rimane quintultimo in classifica con ventinove punti insieme al San Vitale Candia. Il Pontasserchio pareggia 1 – 1 contro lo Sporting Camaiore al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato: un punto che salva la squadra ospite a più quattro sul San Prospero Navacchio ad una giornata dalla fine. Il Ponte delle Origini piega al Campo ‘Arno’ la Filattierese terza della classe per 2 – 1 e chiude in bellezza tra le mura amiche. Le reti di Barletta e Bonamici proiettano la squadra di mister Frau a trentanove punti in classifica ad una giornata dalla fine. Grande soddisfazione per gli Ospedalieri già retrocessi che vincono 2 – 3 sul campo della Villafranchese per la loro ultima trasferta di Seconda Categoria. Nel girone B il Migliarino Vecchiano si fa bloccare sull’1 – 1 dalle Fornaci terzultime al Comunale ‘Faraci’ e viene agganciato al terzo posto dal Tau Academy vittorioso 1 – 2 sul campo del Barga fanalino di coda. L’Atletico Cascina quintultimo perde 3 – 1 a Gallicano dai padroni di casa. Domenica prossima arriva a Cascina il Monteserra. Migliarino Vecchiano – Fornaci 1 – 1 Migliarino Vecchiano: Coli, Mori, Giuntoli, Benedetti, Pardi, Paolini, Umalini (Longobardi), Montanelli D., Cioni (Bozzi), Montanelli L., Pecori (Montanelli F.). A disposizione Marconi, Bandini, Balestri, Lo Bue, Armenante, Campera. All. Andreotti Fornaci: Papi, Taddei, Pacini, Picchi, Sangregorio, Cecchini G. (Ferrari), Montemagni (Biagioni), Faraglia, Giannelli (Larhchim), Polpetta, Adetokunbo. A disposizione Pellegrini, Nomellini, Giuliani, Cecchini T., Pierotti, Olawsuper. All. Passini Marcatori: 40’ Pardini, 81’ Biagioni. Gallicano – Atletico Cascina 3 – 1 Gallicano: Grassi, Biagiotti, Marganti, Maiorano, Luccarini, Salotti N., Alfredini Andrea, Galletti, Piacentini (Lartini), Alfredini Anthony, Nardini (Nesi). A disposizione Rossi. All. Salotti. Atletico Cascina: Betti Massimiliano, Balducci, Guidi, Bertini, Battaglia, Pazzini (Grassi), Castagna, Telloli (Biasci), Amoroso, Menichetti, Tahiri (Betti Matteo). A disposizione Santini, Elisei, Barra, Riccetti, Marra, Dolfi. All. Simonetti Marcatori: 5’ e 38’ Piacentini, 31’ Galletti, 39’ Amoroso