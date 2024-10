Calcio. Seconda: nessuna vittoria pisana

Pisa 16 ottobre 2024 – Non brillano le pisane in Seconda Categoria dopo la quinta giornata di campionato. Nel girone A Migliarino Vecchiano e Pontasserchio non vanno oltre il pareggio e perdono terreno rispetto alla capolista Fivizzanese che col 6 – 2 alla Pieve San Paolo colleziona la sua quinta vittoria consecutiva e prosegue a punteggio pieno con quindici punti. Il Migliarino Vecchiano pareggia in casa al Comunale ‘Faraci’ contro il Monzone (1 – 1, reti di Baldacci e Mastorci) ed è seconda con undici punti a meno quattro dalla vetta. Tre vittorie e due pareggi finora per la squadra di mister Andreotti che ha segnato undici reti e ne a subite cinque. Al terzo posto il Pontasserchio di mister Carboni che ha pareggiato sul campo del Corsanico a reti bianche (0 – 0). Tre vittorie, un pareggio ed una sconfitta per il Pontasserchio che ha realizzato quattordici reti e ne ha subite tre. Monzone e Corsanico, avversarie delle pisane sono appaiate al quarto posto con nove punti, hanno subito entrambe solo tre reti in questa prima parte di stagione ma sono andate meno a segno rispetto alle tre squadre sinora sul podio. Domenica si taglia il traguardo del quinto di campionato e si potrà fare un primo piccolo bilancio con la classifica più sgranata che per ora vede in zona davvero critica Pieve San Paolo e Pontremoli con un solo punto conquistato.

Nel girone G le prestazione pisane sono amare da inizio stagione con tutte le squadre nella parte destra della classifica. La Corte fermata in casa sul pareggio a reti bianche dall’altra neopromossa Terricciola (0 – 0). La Corte ha sei punti in classifica (una vittoria, tre pareggi ed una sconfitta) mentre gli ospiti sono secondi a meno cinque dalla capolista Castelfranco a punteggio pieno. Ponte delle Origini e San Prospero si dividono la posta in palio pareggiando 2 – 2 al Campo ‘Arno’. Per la squadra del nuovo mister Tocchini si tratta del primo punto stagionale che cancella quota zero: i punti potevano anche essere tre ma il San Prospero navacchio ha trovato la rete del pareggio conquistando il punto in classifica che lo appaia a La Corte a quota sei. E non va oltre il pareggio a reti bianche anche l’Atletico Cascina che si fa fermare in casa dal Santacroce (0 – 0) che così conquista il suo secondo punto in questa stagione dopo aver subito tre sconfitte nelle prime quattro gare. Per i gialloblù cascinesi i punti in classifica sono cinque (una vittoria, due pareggi ed altrettante sconfitte in questa prima parte della stagione). La Fornace torna dalla trasferta di Pontedera con una pesante ‘manita’ subita dalla Bellaria Cappuccini che si impone 5 – 0. Quattro punti terzultimo posto per La Fornace.