Calcio. Seconda: l'Atletico di mister Luperini

Pisa 17 luglio 2023 – L’Atletico si prepara alla sua prima stagione di Seconda Categoria. Il primo tassello per la matricola cascinese è rappresentato dalla scelta del mister: sarà Massimo Luperini a guidare la squadra in questa stagione 2023/24. Luperini, classe 1973, un passato da calciatore nelle categorie dilettantistiche della zona, ha avuto importanti esperienze da allenatore nella Juniores Elite del Cascina, poi nella Juniores Regionale a Pisa Ovest, ed infine in Prima Categoria a Tirrenia prima di interrompere il rapporto.

Oltre al cambio del tecnico deciso dalla società, in arrivo giocatori nuovi per affrontare la stagione nel migliore dei modi e conquistare la salvezza. In porta ecco Niccolò Pampana, classe 2000, nell'ultima stagione a Lajatico, prima ancora a Calci. Nel reparto difensivo arriva Tommaso Giusti, classe 1996, con un passato a Casciana Terme in Promozione, a San Frediano in Prima Categoria e a San Prospero in Terza e Seconda Categoria. Ma anche Lorenzo Barra, difensore di sinistra, classe 2001, che dopo importanti esperienze nei settori giovanili di Pontedera e Fucecchio, ha vestito le maglie di Lastrigiana, Larcianese e Ponsacco. Nelle ultime stagioni, caratterizzate anche da un infortunio, ha militato nel Ponte delle Origini.

A centrocampo ecco Matteo Betti, classe 1996, cascinese, che ha mosso i primi passi nei Piccoli Azzurri. Nelle ultime stagioni a San Prospero, ma con un passato fra Promozione, Prima e Seconda Categoria a Cascina, Bientina, Fornacette e Santa Maria a Monte. Sempre a centrocampo ecco Carlo Menichetti, centrocampista di grande qualità, nelle ultime stagione al San Prospero Navacchio. Cascinese doc, cresciuto nei Piccoli Azzurri, vanta dieci stagioni a Empoli fino alla Primavera, tante stagioni a Ponsacco, poi Cascina.

In attacco mister Luperini potrà contare su Andrea Telloli, che ha deciso di dare un contribuito alla causa, oltre a fare l’allenatore delle giovanili per la società. Giocatore di gran livello con oltre 200 gol nelle categorie dilettantistiche toscane. Ha giocato dalla Prima Categoria alla Serie D, con le maglie di Cascina, Orentano, Vinci, Peccioli, Atletico Etruria e Cenaia. Il tempo passa per tutti, la società spera che possa dare ancora qualcosa di importante.

Fabrizio Impeduglia