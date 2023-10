Calcio. Seconda: il derby è del Migliarino. San Prospero ed Ospedalieri a picco.

Pisa 9 ottobre 2023 – In Seconda Categoria, la quarta giornata di andata nel campionato nel girone A regala due vittorie ed altrettante sconfitte alle quattro squadre pisane. Gli Ospedalieri rimangono ultimi dopo aver subito un pesante 6 – 1 sul campo del Montignoso. La squadra giallorossa sta pagando il salto di categoria e finora ha purtroppo collezionato quattro pesanti sconfitte consecutive. Ben diciassette le reti subite in questo inzio di campionato e solo due quelle realizzate. A picco anche il San Prospero Navacchio penultimo che, nonostante trovi facilmente la via della rete e si ritrovi spesso in vantaggio durante le gare, paradossalmente subisce tantissime reti vanificando tutto. Un solo punto in quattro gare e quindici reti subite. La Filattierese, che è stata anche sotto in svantaggio, si è imposta nel finale grazie ad un rocambolesco 4 – 5. Notte fonda in casa San Prospero anche se all’orizzonte c’è uno Sporting Camaiore da affrontare che ha un solo punto come i pisani. Le note liete arrivano dal Pontasserchio e da Ponte delle Origini. La squadra di mister Carboni compie l’impresa e vince 2 – 3 sul campo dell’Atletico Carrara dei Marmi. Una buona prova per i sangiulianesi che scalano la classifica e si confermano prima pisana del girone con il loro secondo posto ad un solo punto dalla capolista Fivizzanese che si è imposta a Monzone. Il Ponte delle Origini ha sei punti in classifica, e li ha grazie al successo da tre punti in casa al Campo ‘Arno’ contro lo Sporting Camaiore. Ponte delle Origini – Sporting Camaiore 3 – 2 Ponte delle Origini: Lippi, Kantè, Gargani, Vivaldi, Franciosi L., Landi, Loum, Di Sarli, Bonamici, Barletta, Galli. A disposizione Vassallo, Franciosi G., Rossi, Pace, Del Pecchia, Nassi, Ticciati. All. Franco Sporting Camaiore: Bernini, Costagli, Paoli, Giannecchini, Lari, Mazzone, Maguina, Mariani, Del Carlo, Luisotti, Simonini. A disposizione Bianco, Barsottelli, Mariotti, Sonetti, Bonaguidi, Pellegrini. All. Palmerini Marcatori: 28’ Vivaldi, 35’ Loum, 47’e 94’ Simonini, 85’ Rossi Nel girone B derby Migliarino Vecchiano – Atletico Cascina se lo aggiudica la squadra di mister Andreotti. Migliarino Vecchiano – Atletico Cascina 3 – 1 Migliarino Vecchiano: Cioni, Umalini, Giuntoli, Paolini (Mori F.), Pardi, Benedettini, Lobue (Balestri), Montanelli D. (Montanelli F.), Coli (Lazzarini), Montanelli L., Pecori (Bandini). A disposizione Fantozzi, Morgè, Armenante, Campera. All. Andreotti Atletico Cascina: Pampana, Biasci, Barra, Giusti, Battaglia, Betti Mat., Castagna, Telloli, Thairi, Menichetti, Amoroso. A disposizione Betti Mas., Ghelardoni, Cerrai, Marra, Mori, Elisei, Pazzini, Pagano, Giusti. All. Luperini Marcatori: 8’ Montanelli D., 30’ Coli, 42’ rig. Menichetti, 75’ Montanelli