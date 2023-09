Calcio. Seconda: ecco il campionato

Pisa 16 settembre 2023 – Calcio d’inizio in Seconda Categoria per le pisane dopo i primi due turni di Coppa. Nel girone A il San Prospero Navacchio esordisce a Fossone alle ore 15.30 contro i locali della Carrarese Giovani. In trasferta anche il Ponte delle Origini che affronta al Comunale di Podenzana la formazione lo cale della Fivizzanese (fischio d’inizio alle ore 15.30). Viaggia e non poco anche il Pontasserchio di mister Carboni che gioca a Villafranca in Lunigiana contro la compagine locale della Villafranchese (ore 15.30). In casa la neopromossa Ospedalieri che al Comunale di Putignano attende il Ricortola 1972. Esordio di fuoco per i giallorossi di mister Palla contro una squadra di categoria. Nel girone B, Migliarino Vecchiano sul campo dell’Academy Tau a Castelvecchio di Compito (ore 15.30). In casa l’Atletico che riceve il San Macario Oltreserchio (ore 15.30). Occorre una scossa alla squadra di mister Luperini sconfitta nelle due gare di Coppa.