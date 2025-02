Calcio, Regionale: Calci doppia vittoria

Pisa 11 febbraio 2025 – Nei campionati giovanili regionali un weekend interlocutorio, dove in positivo spiccano le vittorie del Calci con gli Allievi ed i Giovanissimi, e dove in negativo il Fornacette perde con tutte le tre categorie.

Nella Juniores regionale Elite il Fratres Perignano si sbarazza 3 – 0 dell’Arezzo Academy e tiene la quinta piazza, mentre il San Giuliano torna sconfitto dalla trasferta di Fucecchio per 2 – 0. Nel regionale la capolista Mobilieri Ponsacco pareggia 1 – 1 a Castelfiorentino. Bella vittoria del San Miniato Basso che si impone 1 – 0 sulla Bellaria Cappuccini e si assesta il quinto posto, mentre il Cenaia è sconfitto in casa dal San Gimignano (2 – 3). L’Urbino Taccola piega 1 – 0 il Certaldo e si porta a trentuno punti. In zona retrocessione il Fornacette viene travolto 3 – 0 sul campo della Portuale a Livorno, mentre il Pisa Ovest cade di misura a Castiglioncello (1 – 0).

Negli Allievi regionali Elite l’Oltrera torna sconfitto 2 – 1 dal campo della Lastrigiana e condivide la sesta piazza con il Venturina. Nel regionale il Calci vince il derby allo Stadio Comunale e supera 2 – 1 il Fornacette che scivola a meno quattro dalla capolista Fucecchio. Le reti di Malacarne e Pasqualino consentono alla squadra di mister Mori di salire al sesto posto in classifica e spengono le velleità e la qualità degli ospiti. Il Forcoli espugna 0 – 2 Follonica Gavorrano mentre la Bellaria Cappuccini pareggia col Grosseto (1 – 1). Nessuna pisana in zona retrocessione. Nel girone C il San Giuliano vince di misura sul campo della Fortis Juventus (0 – 1).

Nei Giovanissimi regionali grande lotta al vertice del campionato con la capolista Pro Livorno Sorgenti sempre al comando dopo aver vinto 0 – 2 all’Isola d’Elba, ma inseguita da Monteserra e Calci rispettivamente ad uno ed a due punti di distacco. Entrambe vincono in trasferta i derby di giornata: il Monteserra vince 0 – 3 sul campo del Pisa Ovest, mentre il Calci piega 0 – 2 al ‘Masoni’ il Fornacette. Sia il Pisa Ovest che il Fornacette sono al sesto posto con ventinove punti, lontane dalla lotta per il vertice ma con otto punti di vantaggio sulla retrocessione. L’Oltrera cade in casa 1 – 4 contro la Certaldese che domenica prossima ospiterà il Fornacette. Il Romaiano ne incassa cinque a Grosseto (5 – 0) mentre nel girone A il San Giuliano perde 1 – 2 in casa contro il Prato.