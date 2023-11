Calcio. Promozione: Urbino, tre punti pesanti

Pisa 13 novembre 2023 – In Promozione riparte con una vittoria l’Urbino Taccola, dopo la sosta decisa dal Comitato regionale Toscana della Federazione dovuta al maltempo. La squadra di mister Roberto Taccola al Comunale ha avuto la meglio contro l’Armando Picchi imponendosi per 2 – 0 con una rete per tempo. Alla mezzora ha sbloccato il risultato Romeo, mentre nella ripresa ha raddoppiato Nassi al 78’ chiudendo di fatto la sfida. Ulivetesi sesti con tredici punti in queste prime otto gare del girone di andata. Al comando la favorita San Miniato con venti punti, seguita dal Belvedere con diciannove e dalla Sestese con diciotto.

Urbino Taccola: Bulleri, Taglioli Lo., Franchi, Castellacci, Anichini, Laniyonu, Baldini, Pacciani, Nassi, Rossi, Romeo. A disposizione Batistoni, Desideri, Oshadogan, Benvenuti, Bertolini, Taglioli Le., Cioni, Salvadori. All. Taccola Armando Picchi: Grassia, Carnieri, Politano, Giusti, Prete, Milianti, Barnini, Tocchini, Falchini, Bonsignori, Meta. A disposizione Graziosi, Polese, Tarloni, Gattai, Bellerini, Pinna. All. Brilli Arbitro: Iacopini di Firenze Marcatori: 30’ Romeo, 78’ Nassi Fabrizio Impeduglia