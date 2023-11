Calcio. Promozione: Urbino, tre punti pesanti

Pisa 27 novembre 2023 – In Promozione vittoria interna per l’Urbino Taccola nell’undicesima giornata di campionato. Allo Stadio ‘Taccola’ di Uliveto Terme cadono i grossetani dell’Invicta Sauro di misura, allo scadere del tempo (1 – 0). Vittoria importante che porta in alto i biancorossi: ulivetesi adesso quinti con sedici punti in classifica insieme al Lebowski ed al Montelupo. Il Saline è quarto con diciannove, mentre hanno una marcia in più San Miniato Basso e Sestese (ventiquattro) e Belvedere (ventitre). Un successo firmato dalla rete del difensore Castellacci proprio al 90’. Questo il tabellino della gara. Urbino Taccola: Bulleri, Taglioli Lo., Franchi, Castellacci, Anichini, Laniyonu, Cavallini, Pacciani, Nassi, Bertolini, Baldini. A disposizione Batistoni, Desideri, Oshadogan, Benvenuti, Antoni, Taglioli Le., Cioni, Salvadori. All. Taccola Invicta Sauro: Nunziatini, Tavarnesi, Paccagnini, Raito, Savini, Agnelli, Greco, Brogelli, Scalabrelli, Angelini, Villani. A disposizione Speroni, Tosoni, Bernardini, Tropi, Marruccia, Affabile, Bianchi, Rossetti. All. De Masi Arbitro: Marongiu di Livorno Marcatori: 90’ Castellacci