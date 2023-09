Calcio. Promozione: Urbino, si riparte!

Pisa 31 agosto 2023 – E sarà un’altra stagione di Promozione, l’ennesima, per l’Urbino Taccola. La squadra del presidente Taglioli si presenta ai nastri di partenza con la volontà di far bene e di disputare un campionato all’altezza del proprio blasone. Il direttore sportivo Fabio Franchi ha dovuto lavorare per allestire la rosa 2023724 dato che qualche elemento è approdato in altre società. Alla fine è stata creata una squadra ambiziosa che porterà in altro la frazione di Uliveto Terme. Un portiere giovane ed un portiere esperto, una difesa che potrà contare su giocatori di esperienza come capitan Laniyonu, Anichini, e poi Franchi e Taglioli oltre ad manipolo di giovani interessanti. Un centrocampo veramente molto giovane e tutto da scoprire, ed un reparto avanzato piuttosto assortito nelle caratteristiche tecniche, tattiche e fisiche nel quale spiccano Bertolini, l’esperto Cavallini ed il giovane Nassi.

Questa la rosa. Portieri: Batistoni Tommaso (2003), Bulleri Gabriele (1987) Difensori: Anichini Jacopo (1997), Benvenuti Andrea (2004), Ferrera Emanuele (2004), Franchi Nicola (1996), Laniyonu Filippo (1994), Oshadogan Thomas (2003), Rocchi Giulio (2003), Romeo Gabriele (2003), Taglioli Lorenzo (1997). Centrocampisti: Antoni Fabio (2005), Baldini Edoardo (1997), Castellacci Thomas (1999), Desideri Alessandro (2002), Fabbrini Mirko (2005), Pacciani Mattia (2003), Salvadori Edoardo (2004), Taglioli Leonardo (2004). Attaccanti: Bertolini Davide (2001), Cavallini Marco (1996), Nassi Francesco (2004), Rossi Tommaso (2004), Nordio Federico (2005), Cioni Samuele (2004). Una squadra che sarà guidata ancora in panchina dal riconfermato mister Roberto Taccola che conosce l’ambiente ulivetese come pochi. Fabrizio Impeduglia