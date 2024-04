Calcio. Promozione: Urbino sconfitto a San Miniato

Pisa 29 aprile 2024 – La penultima giornata di campionato in Promozione registra una sconfitta per l’Urbino Taccola a La Scala contro i padroni di casa del San Miniato. La sfida termina 3 – 2 con i sanminiatesi che si portano sul 3 – 0 dopo appena ventiquattro minuti di gioca grazie alle reti di Echegdali (5’), Zini (20’) e Di Benedetti (24’). Ulivetesi che accorciano al 26’ con Bertolini. Nella ripresa lo stesso attaccante biancorosso segna la sua personale doppietta a tre minuti dalla fine, ma non basta alla squadra di mister Taccola. Urbino Taccola ottavo in classifica a quota trentotto, padroni di casa a trentatre punti. Domenica ultima fi campionato in casa contro il Saline. Questo il tabellino della trasferta ulivetese.

San Miniato ASD - Urbino Taccola 3 - 2 San Miniato ASD: Morelli, Zingarello, Gallina, Marconcini, Scali, Borghini, Taddei, Salliu, Echegdali, Di Benedetto, Zini. A disposizione Bellomo, Dainelli, Campani, Campolmi, Faraoni, Gazzarrini, Grippo, . All. Capitani Urbino Taccola: Bulleri, Taglioli Lo., Benvenuti, Pacciani, Ferrera, Oshadogan, Rocchi, Desideri, Bertolini, Cioni, Salvadori. A disposizione Mani, Franchi, Romeo, Castellacci, Laniyonu, Baldini, Cavallini, Taglioli Le.. All. Taccola Arbitro: Baldasseroni di Pistoia Marcatori: 5’ Echegdali, 20’ Zini, 24’ Di Benedetto, 26’ Bertolini, 87’ Bertolini