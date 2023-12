Calcio. Promozione: Urbino espugna Lebowki

Pisa 4 dicembre 2023 – La dodicesima giornata del girone di andata del campionato di Promozione regala un successo pesantissimo all’Urbino Taccola nella trasferta fiorentina sul campo del Centro storico Lebowski. Una sfida che alla vigilia metteva in palio le ambizioni di alta classifica dietro le forti compagini del San Miniato, della Sestese e del Belvedere: una partita che ha dato i tre punti ai biancorossi ulivetesi che si sono imposti per 1 – 2. La gara si decide nella seconda frazione con la squadra di mister Taccola che sblocca con la rete del neo-entrato Rossi al 50’ e raddoppia col difensore Anichini poco dopo (58’) annichilendo la compagine avversaria. Padroni di casa che accorciano solo allo scadere con Quadri, ma troppo tardi per impedire ai pisani di tornare a casa con i tre punti del bottino pieno. Una vittoria che permette all’Urbino Taccola di staccare gli avversari diretti ed il Montelupo battuto sul campo dell’Atletico Maremma (2 – 0), e di agganciare al quarto posto il Saline sconfitto in casa dal Belvedere (1 – 2). Questo il tabellino. Centro storico Lebowski: Pagani, Frutti, Gualandi, Quadri, Rosi, Giuntoli, Mulas, Bonini, Mazzoni, Urbinati, Ciancaleoni. A disposizione Caparrini, Sternini, Fornai, Rossi, Burchielli, Ciabatti, Magnelli, Pagni, Corsini. All. Gori Urbino Taccola: Bulleri, Taglioli Le., Franchi, Castellacci, Anichini, Laniyonu, Cavallini, Pacciani, Nassi, Cosi, Romeo. A disposizione Batistoni, Desideri, Salvadori, Benvenuti, Antoni, Bertolini, Arrighini, Rossi, Baldini. All. Taccola Arbitro: Galla di Pistoia Marcatori: 50’ Rossi, 58’ Anichini, 90’ Quadri