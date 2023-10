Calcio. Promozione: Urbino, ecco i tre punti

Pisa 2 ottobre 2023 – Bella vittoria per l’Urbino Taccola in Promozione. Allo Stadio ‘Taccola’ di Uliveto Terme cade il Castiglioncello battuto 1 – 0 di misura grazie ad una rete messa a segno dal giovane attaccante Nassi, classe 2004, dopo una manciata di minuti dall’inizio della ripresa. La squadra di mister Roberto Taccola dunque conquista tre punti importanti che la portano a sei in classifica, al sesto posto: due vittorie interne per i biancorossi ed una sconfitta esterna in queste prime tre gare di campionato. Urbino Taccola: Bulleri, Cavallini, Romeo, Castellacci, Anichini, Laniyonu, Taglioli Lo., Pacciani, Nassi, Bertolini, Rossi. A disposizione Rossini, Ferrera, Oshadogan, Benvenuti, Salvadori, Taglioli Le., Cioni, Desideri, Baldini. All. Taccola Castiglioncello: Barbetta, Pagliai, Giannini, Nencini, Nucci, Rossi G., Landi M., Mori, Moscati, Grandi, Dell Agnello. A disposizione Baldini, Bernini, Andrisani, Lami, Molinario, Cortesi, Balducci, Malta, Milano N.. All. Citi Marcatore: 51’ Nassi