Calcio. Promozione: Urbino cambia volto

Pisa 31 maggio 2024 – Ad Uliveto Terme sono cominciate le manovre in vista della prossima stagione calcistica 2024/25 dell’Urbino Taccola. La società del presidente Simone Taglioli ha deciso di ripartire da Graziano Pardini, Giuliano Niccolai e Luca Chiavistelli.

La società biancorossa ha deciso di cambiare l’assetto tecnico-dirigenziale. Arrivano infatti le prime ufficialità. sarà Graziano Pardini il direttore sportivo delle formazioni che parteciperanno ai campionati di Promozione Toscana e Juniores Regionali. Pardini, dopo una stagione ai box, ha deciso di tornare sul campo sposando un progetto ambizioso, come quello che sta mettendo in cantiere la società presieduta da Taglioli.

Ad accompagnare Pardini nella guida tecnica, ci saranno Giuliano Niccolai, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica e Luca Chiavistelli, nelle vesti di Team Menager. I due collaboratori non sono nuovi nell’ambiente calcistico. Niccolai, ex giocatore professionista, centrocampista e bandiera di società gloriose come il Montevarchi e l'Olbia e già protagonista come tecnico in un alcune società dilettantistiche toscane nel corso degli anni passati, Chiavistelli invece reduce dall'esperienza come direttore generale nella società pisana de La Cella e prontissimo a calarsi in questa nuova veste a fianco di due figure con esperienza decennale nel mondo del calcio dilettantistico.

Nelle prossime settimane, in arrivo anche l'ufficialità sulla guida tecnica delle due formazioni biancorosse in allestimento, quella della prima squadra in Promozione e quella della Juniores neopromossa nel campionato regionale dopo la vittoria del provinciale di quest’anno. In cantiere anche la costruzione della squadra Allievi Under 17 categoria 2008.