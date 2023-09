Calcio. Promozione: Urbino al tappeto

Pisa 25 settembre 2023 – Secca sconfitta dell’Urbino Taccola in Promozione. La squadra ulivetese è stata superata 3 – 0 dai fiorentini in trasferta, ma il risultato è bugiardo. La squadra di mister Roberto Taccola, infatti, non ha demeritato anche se esce con un passivo pesante dal campo. Questo il tabellino della gara con gli ulivetesei che restano a tre punti in graduatoria: Montelupo_ Lensi, Marrazzo, Cupo, Safina, Corsinovi, Alicontri, Cintelli, Tremolanti, Anedda, Ndaw, Ulivieri. A disposizione Consani, Seghetti, Polli, Bianchini, Beconcini, Brogi, Bini, Gueye, Garunja. All. Lucchesi Urbino Taccola: Bulleri, Taglioli Le., Romeo, Castellacci, Anichini, Laniyonu, Salvadori, Pacciani, Rossi, Baldini, Cavallini. A disposizione Batistoni, Oshadogan, Nassi, Desideri, Franchi, Cioni, Antoni, Benvenuti, Bertolini. All. Taccola Arbitro: Fatticcioni di Carrara Marcatori: 41' Ndaw, 68' Anedda, 91' Gueye

Fabrizio Impeduglia