Calcio. Promozione: San Giuliano i primi annunci

San Giuliano 2 luglio 2024 – Il San Giuliano Fc, neopromosso nel campionato di Promozione dopo aver stravinto la Prima Categoria e la Coppa Toscana, comincia ad annunciare le conferme ed i volti nuovi della stagione 2024725. Il sodalizio guidato da Roberto Nusca e Massimo Donati annuncia conferme importanti per la squadra di mister Roventini e mister Cordoni con l’intento di continuare ad avere ambizioni importanti. Il reparto della difesa parte dalle indiscusse conferme del capitano Lorenzo Gremigni al terzo anno consecutivo, e degli esperti veterani Luca Carani, Nicola Bozzi, e Nicola Lorenzini, e del giovane Nicolò Micheletti jolly per ogni posizione e appartenente alla squadra del San Giuliano per l’ottavo anno. Una difesa forte che garantisce fiducia e compattezza ma che avrà anche nuovi innesti non meno importanti. Il San Giuliano potrà infatti contare sulle prestazioni di Aleksander Lici e Tommaso Pasquini. Lici è un forte difensore di nazionalità albanese proveniente dalla Cuoiopelli e protagonista di un percorso importante con le maglie di Ponsacco, Lucchese e Cascina. Può ricoprire tutti i ruoli del reparto difensivo, giocatore di grane esperienza ed agonismo. Pasquini è un giovane difensore, classe 2003, che approda nel sodalizio termale dopo un percorso nelle giovanili del Pisa e le esperienze nelle prime squadre di Urbino Taccola e Cenaia. Concludono invece il rapporto con la società termale Luigi Monopoli e Mirco Lelli.