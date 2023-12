Calcio. Promozione: Colli Marittimi passano ad Uliveto

Pisa 11 dicembre 2023 –– Una rete di Coluccia beffa l’Urbino Taccola e consegna la vittoria ai Colli Marittimi. Gli ospiti si impongono con il minimo sforzo allo Stadio ‘Taccola’ di Uliveto Terme (0 – 1) grazie al gol che ha sbloccato la gara dopo dieci minuti della seconda frazione di gioco. Così i Colli Marittimi si portano a casa l’intera posta in palio e con queste tre punti condividono a quota diciannove la quinta piazza insieme allo stesso Urbino Taccola ed al Saline. Quarto posto per l’Atletico Maremma con ventuno punti, mentre le prime tre sono già scappate: San Miniato e Sestese a braccetto insieme al primo posto con trenta punti e Belvedere terzo con ventisei. Questo il tabellino della gara. Urbino Taccola – Colli Marittimi – 0 – 1. Urbino Taccola: Bulleri, Taglioli Lo., Franchi, Castellacci, Anichini, Laniyonu, Cavallini, Pacciani, Nassi, Cosi, Romeo. A disposizione Batistoni, Desideri, Salvadori, Benvenuti, Cioni, Bertolini, Arrighini, Taglioli Le., Baldini. All. Taccola Colli Marittimi: Berrugi, Mecherini, Bartorelli A., Camerini A., Buselli, Ciampi, Remelli, Bartorelli M., Coluccia, Zoppi, Pellegrini. A disposizione Di Giovanni L., Pedrali, Madi, Sarais, Cacace, Giacomelli, Manno, Milano N., Campisi. All. Verdiani Arbitro: Eleonora Labate di Firenze Marcatore: 55’ Coluccia