Calcio. Prima: vincono San Giuliano e Calci

Pisa 25 settembre 2023 – In Prima Categoria due vittorie, un pareggio e due sconfitte per le pisane. La vittoria è quella della corazzata San Giuliano, già prima da sola al comando della classifica. Per i sangiulianesi un secco 3 – 0 rifilato alla neopromossa Livorno 9. Una gara dominata dalla squadra di casa di mister Roventini.

Vince anche il Calci che si aggiudica il derby contro la neopromossa La Cella al Comunale ‘Betti’ di Putignano. Lo 0 – 2 finale proietta il Calci al secondo posto con quattro punti, insieme all’Atletico Etruria, alla Sanromanese ed al Selvatelle. Ed è proprio il Selvatelle che costringe il San Frediano alla prima sconfitta stagionale battendolo per 3 – 0. Rossoblù privi di mezza squadra andata al matrimonio in Puglia del bomber rossoblù D’Amore. Allevittorie di San Giuliano e Calci ed alle sconfitte di La Cella e san Frediano, si aggiunge il pareggio del Tirrenia che non riesce a battere il Fornacette. Termina 2 – 2 la sfida al Comunale di Marina di Pisa. Classifica che vede ancora a zero punto le neopromosse Livorno 9 e La Cella, mentre la terza, il Montenero, ha un punto come Torrelaghese, Ponsacco e Pecciolese.

Fabrizio Impeduglia