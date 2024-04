Calcio. Prima: vince solo il San Giuliano, ma tutte sono imbattute

Pisa 8 aprile 2024 - In Prima Categoria dopo le feste cambia poco per la capolista San Giuliano, che già campione e promossa in Promozione e con la Coppa in bacheca, è l’unica squadra pisana a vincere. Allo Stadio Comunale ‘Bui’ la Pecciolese passa in vantaggio per prima, ma la squadra di mister Roventini ribalta, prima pareggiando con Gremigni e poi siglando il gol del sorpasso e della vittoria grazie al solito centravanti Pesci. Protagonista anche il portiere Giacobbe che neutralizza un rigore e respinge anche la ribattuta del calciatore pecciolese. Pareggiano le altre quattro pisane. Il Calci divide la posta in palio con i livornesi del Montenero al Comunale di Via Tevere. Ospiti passati in vantaggio per primi, ma nel recupero il centravanti Toni ritrova la parità per la sua squadra. Calcesani settimi con trentasette punti, livornesi terzultimi con ventiquattro insieme a La Cella. E proprio quest’ultima pareggia lo scontro diretto in casa al ‘Betti’ fra le mura amiche contro la nobile decaduta Fc Ponsacco a segno con Ganetti e Lici. La squadra rimane di mister Taccori è adesso a meno quattro dalla salvezza diretta. Posizione occupata dalla Torrelaghese che ha clamorosamente vinto in trasferta a Staffoli imponendosi per 1 – 2, ma anche dal Fornacette che, sconfitto a Selvatelle (1 – 0) ritorna a tremare con un solo punto di vantaggio sulla griglia play-out retrocessione. Il Tirrenia è nono con trenta punti, dopo aver pareggiato 1 – 1 al ‘Bruschi’ di Livorno contro i padroni di casa del Livorno 9, ultimi in classifica. Litoranei a segno con il centrocampista Melani, livornesi con Doria. Una gara che ha dato ai padroni di casa un punto inutile, mentre per gli ospiti un passettino in avanti verso la permanenza nella categoria per un’altra stagione. Il San Frediano pareggia sul campo neutro del Comunale di Marina di Pisa contro l’Atletico Etruria. La partita in riva al mare, giocata sotto un caldo sole, termina 1 – 1 con Lenzi che a dieci minuti dalla fine pareggia il vantaggio locale messo a segno da Ferroni, dopo che proprio quest’ultimo si era fatto parare un calcio di rigore dal portiere rossoblù Cateni. Per i sanfredianesi un punto d’oro ma la posizione è sempre la penultima con ventidue punti, meno sei dalla salvezza diretta per evitare i play-out.