Calcio: Prima: San Giuliano, San Frediano, La Cella che vittorie!

Pisa 20 novembre 2023 – In Prima Categoria, la capolista San Giuliano ha ragione del Tirrenia nel derby tra pisane. Una sfida con tanti ex passati dal Tirrenia al San Giuliano nell’ultima stagione che ha visto la vittoria della formazione di mister Roventini allo Stadio Comunale ‘Bui’. Le reti del successo sono state messe a segno da Di Paola e Ghelardoni giunti rispettivamente al nono ed al seso centro stagionale personale. Venticinque punti ora per la squadra sangiulianese che se va in fuga solitaria staccando tutte le altre grazie alle otto vittorie in queste prime nove gare di campionato. Il Selvatelle secondo in classifica ha venti punti, lo Staffoli terzo addirittura sedici.

I litoranei hanno dieci punti e dovranno lottare per la permanenza nella categoria: adesso precedono Livorno 9, Fornacette, La Cella e Torrelaghese In questa giornata era in programma un altro derby, quello tra il Calci ed il San Frediano che ha visto la straripante vittoria ospite della squadra di mister Tocchini su quella di mister Pagano. Dodici punti per il Calci, e con questa vittoria undici per gli ospiti che sorpassano Forcoli, Ponsacco e Tirrenia in un colpo solo. La Cella vince al ‘Betti’ contro la Torrelaghese ultima e la stacca in classifica di ben quattro lunghezze. Una vittoria fondamentale non solo per i punti ma anche per il morale della truppa di mister Taccori adesso ad un punto dal Fornacette, a due dal Livorno 9, ed a tre dal trio Ponsacco-Tirrenia-Forcoli. La Cella – Torrelaghese 3 – 0 La Cella: Marconi G., Bellagamba, Marconi P. (Piscopiello), Rindi (Pavolettoni), Berretta, Lazzeri, Paolicchi (Santucci), Lucchesi, Ruberti (Caradonna), Sodini, Caradonna (Fejzaj). A disposizione Cecchetti, Ghelardoni, Lottini, Fiumicelli. All. Taccori Torrelaghese: Aperti, Carmazzi (Longobardi), Gemignani (D’Onofrio), Bonuccelli, Zini, Martinelli, Pezzini, Cosci (Fantinato), Marsili, Galli, Lucarini (Cagnoni). A disposizione Navarra, Grossi. All. Baldini Marcatori: 18’ Paolicchi, 72’ aut. Martinelli, 89’ aut. D’Onofrio L’Atletico Etruria non va oltre il pareggio a reti bianche in casa contro la Sanromanese, il Livorno 9 pareggia 1 – 1 contro il Forcoli, mentre la Pecciolese perde 1 – 3 in casa contro un Montenero sempre più sorprendente. Il Selvatelle liquida il Ponsacco (2 – 0), mentre il Fornacette strappa un punto pesante a Staffoli (1 – 1).