Calcio. Prima: San Giuliano in fuga, derby al Calci

Pisa 4 dicembre 2023 – In Prima Categoria due vittorie e tre sconfitte per le compagini pisane impegnate nel girone B. La capolista San Giuliano non ha problemi in casa contro il Ponsacco. La squadra di mister Roventini si impone 3 – 0 e conquista la sua decima vittoria stagionale (trentuno punti su trentatre, dieci vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta, trentaquattro reti realizzate e solo nove subite). A segno Gremigni, Carani e Bortoletti in una gara senza storia. Sono cinque i punti che separano il San Giuliano dal Selvatelle secondo, mentre per le altre è già irraggiungibile: più undici sullo Staffoli terzo, più tredici sul Calci quarto. Proprio il Calci è la seconda squadra pisana a vincere in questo turno. Allo Stadio Comunale di Via Tevere la squadra della valgraziosa fa suo il derby contro il Tirrenia di mister Vuono, calcesano, grande ex della partita. Il Calci di mister Pagano si impone 2 – 1 sulla squadra litoranea e conquista la sua seconda vittoria consecutiva grazie alle reti siglate da Perissinotto al 38’ nella prima frazione, e da Perazzoni nella ripresa al 68’. Reti in rimonta che ribaltano l’iniziale svantaggio subito al 18’. Niente da fare per il Tirrenia nonostante la squadra sia stata in partita ed abbia sbloccato per prima. Calci quarto con diciotto punti, Tirrenia nono con tredici.

Oltre al Calci, la seconda squadra pisana sconfitta in questa giornata è La Cella, beffata in casa dai livornesi del Montenero (0 – 1). Al ‘Betti’ buona gara dei ragazzi di mister Taccori ma poca concretezza nelle non poche occasioni create, così i livornesi passano a si portano a casa i tre punti. La Cella penultima con otto punti, Montenero addirittura sesto col doppio dei punti (sedici).

Terza squadra pisana sconfitta il San Frediano di mister Tocchini, travolto 6 – 1 dallo Staffoli, terza forza del campionato. Squadra rossoblù sotto al 25’ quando Capriglione ha sbloccato il risultato.Lacedra e Tafi portano il pareziale della prima frazione sul 3 – 0. Nella ripresa a segno ancora Tafi e poi Fejzaj (anche per lui doppietta). Undicesimo posto per il San Frediano, in compagnia del Ponsacco: due punti di vantaggio su Fornacette e Livorno 9, tre su La Cella e quattro sulla Torrelaghese capace di vincere 0 – 5 al ‘Bruschi’ di Livorno contro la formazione locale, e dunque prepotentemente tornata in corsa.