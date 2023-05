Calcio. Prima: Migliarino Vecchiano retrocede

Pisa 2 maggio 2023 – Il Migliarino Vecchiano dopo una sola stagione torna in Seconda Categoria. Retrocessione amara, amarissima per i biancorossi di mister Andreotti: è terminata come peggio non si poteva immaginare. Una beffa atroce nella finale play-out sul campo del Corsanico, squadra meglio qualificata al termine della stagione regolare. I novanta minuti regolamentari sono terminati a reti bianche (0 – 0), ai supplementari il Migliarino Vecchiano ha trovato la rete del vantaggio e della salvezza. Gol messo a segno al quinto del secondo tempo supplementare da Nicola Benedettini, che di piatto insacca una bella punizione crossata in area da Lorenzo Montanelli. Successivamente il portiere Bettini subitsce un colpo e rimane a lungo a terra prima di rimettersi in sesto. Quindi l’arbitro Lorenzi della sezione di Pistoia allunga il recupero oltre i quindici minuti. All’ultimo istante, proprio Lorenzi giudica da rigore un contatto tra il difensore del Migliarino Vecchiano Mori ed un attaccante avversario. Rigore molto discutibile ma che per il Migliarino Vecchiano diventa una sentenza. A trasformazione avvenuta da parte di Ceragioli, l’arbitro fischia la fine. Rabbia, tristezza e delusione per una salvezza accarezzata e tolta di mano in questo modo a pochi istanti dal traguardo.

Il Migliarino Vecchiano torna così, dopo una sola una stagione da matricola, in Seconda Categoria. Due pali, una traversa scheggiata ed una grande occasione capitata allo scadere a Francesco Montanelli che si ritrovava sui piedi un rinvio sbagliato del portiere avversario che poi rimediava con un grande intervento, si aggiungono alle tante occasioni sprecate nel corso della stagione per raggiungere la salvezza in Prima Categoria. Ma non mancherà certo al direttore sportivo Diego Landucci la voglia per provare a risalire nel minor tempo possibile, magari con la conferma in panchina di mister Andreotti subentrato in corsa nel finale di stagione a mister Trinci.

Corsanico – Migliarino Vecchiano 1 – 1 (d.t.s.) Corsanico: Lippi, Lazzarini, Frusteri, Cipollini, Tomei, Barducci, Ambrogi, Cortopassi, Correia, Cerri, Del Frate. A disposizione Mei, Del Soldato, Batori, Marianelli, Lubrano, Simonini. Giunta. All. Maffei Migliarino Vecchiano: Bettini, Longobardi, Montanelli D., Chelotti, Mori, Morgè, Umalini, Pardi, Harch, Montanelli L., Coli. A disposizione Fantozzi, Bandini, Benedettini, Moretti, Lobue, Merone, Della Bartola, Le Rose, Montanelli F. All. Andreotti Marcatori: 110’ Benedettini, 123’ rig. Ceragioli

Fabrizio Impeduglia