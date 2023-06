Calcio. Prima, La Cella ecco mister Frau

Pisa 22 giugno 2023 – La Cella neopromossa in Prima Categoria cambia guida tecnica dopo la vittoria del campionato di Seconda. E’ arrivata l’interruzione consensuale del rapporto con mister Stefano Vuono. “La società lo ringrazia per la professionalità e la serietà dimostrata in questi tre anni alla guida della nostra squadra nei quali ha contribuito insieme i ragazzi al raggiungimento di una finale playoff nella stagione 2021/22 e alla storica vittoria del campionato in quella appena trascorsa. La società rinnova i propri ringraziamenti augurando al mister le migliori fortune per il proseguo della sua carriera calcistica”, questo il saluto della dirigenza de La Cella. Il nuovo tecnico nerazzurro sarà Davide Frau. L’ex allenatore del Tirrenia e del San Giuliano sempre in Prima Categoria, ha raggiunto l’accordo col direttore Luca Chiavistelli. Con lui sono stati confermati l’allenatore in seconda Mirko Gargano ed il preparatore atletico Francesco Pardossi. Nuovo invece il preparatore dei portieri Juri Della Bartola. Davide Frau arriva dopo numerose annate vissute tra i dilettanti e, come detto, è reduce dall’esperienza al San Giuliano e dalle ottime stagioni al Tirrenia dove ha ottenuto una promozione dalla Seconda Categoria e due importanti salvezze in Prima Categoria. Dopo qualche incontro ha sposato il progetto: una scelta che garantisce l’esperienza giusta per affrontare questo difficile campionato. E mister Frau incontrerà come avversarie proprio le sue ex squadre San Giuliano e Tirrenia oltre alle altre pisane Calci e San Frediano.

Fabrizio Impeduglia