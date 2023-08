Calcio. Prima: ecco il Calci!

Pisa 17 agosto 2023 – In Prima Categoria sarà ancora protagonista il Calci. Dopo San Giuliano, San Frediano, La Cella e Tirrenia andiamo a scoprire quest’altra pisana, la compagine della Valgraziosa. Dopo il brillante campionato della scorsa stagione, con un girone di andata veramente importante a ridosso delle due corazzate Viareggio e Romagnano, confermatissimo in panchina Biagio Pagano, ex giocatore di serie A.

Non saranno più della rosa il portiere Simoncini, i difensori Ricci e Fantacci, i centrocampisti Pitti e Cara, e gli attaccanti Campus, Toni e Magagnini. Al loro posto ecco l’esperto portiere Bertini, classe 96, dal San Giuliano, il difensore Di Cocco, classe 97 anch’esso dal San Giuliano, il giovane centrocampista Beconcini 2004, e ben sei tra centrocampisti offensivi ed attaccanti: i giovani Pistolesi 2003, Ogordi 2004 e Cantoni 2004 dai Mobilieri Ponsacco, e poi Vassallo classe 1995, Perissinotto classe 2000 e Passoni classe 2004, quest’ultimo dal Fratres Perignano.

Questa dunque la rosa della squadra. Portieri: Matteo Bertini (1996), Demir Bici (2004). Difensori: Nicola Bartoli (1997), Daniel Cirillo (1998), Nicolò Colombani (2000), Federico Di Cocco (1997), Francesco Donati (2004), Matteo Giorgi (1998), Marco Gori (2004), Matteo Menicagli (1994), Lorenzo Rossi (2002), Michele Ulivieri (2001). Centrocampisti: Lorenzo Pellegrini (1996), Lorenzo Perazzoni (1998), Nicola Beconcini (2004), Paolo Bufalini (2000), Matteo Perissinotto (2000), Giulio Pistolesi (2003). Attaccanti: Lorenzo Vaglini (1994), Pietro Vassallo (1995), Abdellah Jenjare (2000), Federico D’Andrea Pisani (2003), Jean Passoni (2004), Niccolò Cantoni (2004), Valentino Ogordi (2004), Giulio Marioni (2004).

L’obbiettivo stagionale della squadra del presidente Francesco Mariannini è quello di conquistare l’ennesima salvezza in questa categoria, possibilmente senza patemi d’animo, disputando una buona stagione regalando un buon calcio e qualche risultato di prestigio all’ambiente. Il girone di Prima nel quale è stato inserito il Calci è durissimo, ricco di derby pisani e con molte squadre attrezzate, a partire dalla super corazzata San Giuliano piena di calciatori provenienti dalla serie D e dall’Eccellenza fino all’Atletico Etruria, nobile decaduta. Fabrizio Impeduglia