Calcio. Prima: attesa per Tirrenia - La Cella

Pisa 10 novembre 2023 – Dopo la sosta decisa dal Comitato regionale Toscana della Federazione dovuta al maltempo che si è abbattuto sulla regione, si torna in campo. In Promozione, nel girone C l' Urbino Taccola scende in campo al Comunale contro l'Armando Picchi (calcio d'inizio ore 14.30). Ulivetesi settimi con dieci punti, livornesi a sei insieme ad Atletico Piombino ed Atletico Maremma. In Prima Categoria , nel girone B delle pisane gare molto tirate ed interessanti per questa nona giornata del girone di andata (si gioca alle ore 14.30 su tutti i campi). La capolista San Giuliano è ospite del Montenero squadra rivelazione di questo campionato sino a questo momento. Al Comunale di Marina di Pisa, in via Ivizza, va in scena il derby tra i litoranei del Tirrenia e gli ospiti de La Cella . La squadra di mister Vuono , grande ex della partita dato che la scorsa stagione ha portato La Cella in questo campionato con una bella promozione, ha iniziato col piede giusto questa stagione. I suoi ex ragazzi cercano punti salvezza dopo un inizio stentato che ha già visto un cambio di guida tecnica con mister Taccori subentrato in corsa dopo le dimissioni di mister Frau. Il San Frediano affronta allo Stadio 'Parra' il Livorno 9 per una sfida salvezza che si preannuncia vibrante. Le due squadre hanno entrambe sette punti: due vittorie, un pareggio e quattro sconfitte in questa prima parte della stagione. Il Calci, settimo con undici punti, gioca sul campo del fanalino di coda Torrelaghese: una gara comunque non scontata perché i giallo-viola dimostrano di non meritare la posizione di classifica deficitaria nella quale si trovano. Concludono il programma Forcoli – Staffoli, Fornacette – Atletico Etruria, il derby Ponsacco – Pecciolese, e Sanromanese – Selvatelle.

Fabrizio Impeduglia