Calcio paralimpico: finale a Pisa. La grande festa con Gigi Buffon

Pisa, 26 maggio 2025 – Una grande festa alla fine della due giorni di Tirrenia con Gigi Buffon. Sabato e domenica di sfide sul campo per la Finale Nazionale della divisione calcio paralimpico e sperimentale al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. “Una presenza preziosa sul nostro territorio”, commenta l’assessore allo sport Frida Scarpa.

“Esistono solo tre centri del genere in tutta Italia tra cui il nostro unico e completamente inclusivo: oltre 43 ettari senza barriere architettoniche, il grande polmone verde di Pisa. Ospita atleti e grandi eventi come questo portando avanti il messaggio che lo sport è per tutti e di tutti e il calcio è uno degli sport più popolari insieme al ciclismo, ne abbiamo avuto da poco un esempio importante con il Giro d’Italia. Uno spettacolo fantastico di inclusione. Ringrazio la Figc e il Coni che hanno scelto ancora una volta Pisa per questa manifestazione che ha accolto oltre 800 atleti suddivisi in varie fasce di competizione”. “Ho parlato con i vertici federali – aggiunge Scarpa – perché cerchiamo di portare avanti diversi progetti. Hanno partecipato tante atlete e tanti arbitri donne. Ci sono stati brutti episodi di discriminazione per arbitraggi femminili anche qui, serve un cambiamento culturale. Una grande giornata di sport e inclusione. E non è l’unico. Pisa è la città che accoglie la Coppa del mondo di scherma paralimpica che quest’anno compie 10 anni, un evento mondiale a cui ha partecipato Bebe Vio”.

“È stata – ha affermato il presidente della Figc, Gabriele Gravina - un’altra stagione fantastica, contrassegnata dalla contagiosa passione degli atleti tesserati con la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC. Le finali di Tirrenia sono state una vera e propria festa dello sport inclusivo, il manifesto più bello per le diverse sensibilità federali nel campo della disabilità, uno dei pilastri della Strategia di Sostenibilità 2030”. Il capo delegazione azzurro Buffon ha parlato di “soddisfazione”, “è un onore essere qui”. Per la cronaca, ad arbitrare la finale del livello 3, il fischietto internazionale Maurizio Mariani. Insuperabili Piemonte (nei livelli 1 e 2) e Torino FD (livello 3) vincono i titoli nazionali.

