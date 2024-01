Calcio. Giovanile: Urbino Taccola e Pisa Ovest sempre in testa

Pisa 17 gennaio 2024 –– Nei campionati provinciali seconda gara ufficiale dell’anno dopo le feste. Le pisane a Lucca. Nella categoria Juniores, il Ponte delle Origini supera 2 – 0 il Forcoli con una doppietta di Nerini e sale al quarto posto a cinque punti dalla capolista Castelnuovo Garfagnana. Ospiti, battuti che scivolano al quinto posto. La Pecciolese espugna Barga 0 – 3, mentre il San Frediano sotto 0 – 2 vince in rimonta contro la Folgore Segromigno (3 – 2). Bene il Ponsacco che supera 2 – 1 il Castelfranco che rimane quartultimo con dieci punti in queste prime dodici gare. Nella categoria Allievi il Perignano è la prima pisana, ma il 2 – 2 contro il Santa Maria a Monte lo allontana dalla vetta. Il Migliarino Vecchiano sconfitto 2 – 1 a Montecarlo. Le pisane a Livorno. Nei Giovanissimi il Monteserra vince 0 – 4 a Livorno sul campo del Carli Salviano e continua ad inseguire la capolista Salivoli. Un punto divide le due compagini. I campionati pisani. Nella Juniores altra vittoria dell’Urbino Taccola che espugna 1 – 3 il campo del Santa Maria a Monte. Primo posto con trentasette punti per i biancorossi che hanno vinto undici gare e ne hanno pareggiate quattro. Alle loro spalle il Calci che ha vinto 1 – 6 sul campo del Santacroce ultima della classe con sette punti. Il Saline mette al tappeto i Colli Marittimi (3 – 0), mentre la Geotermica piega l’Atletico Cascina (2 – 1). Negli Allievi, l’Atletico Piombino espugna 0 – 4 il campo della Scintilla e tocca i quaranta punti. Il Romaiano insegue (vittoria 2 – 3 a Livorno contro il Carli Salviano). Allievi B ripartiti per la seconda fase dopo la sosta. Nel merito vince solo il Forcoli che travolge 6 – 1 il Migliarino Vecchiano. Nel girone B l’Oltrera travolge il Galleno 5 – 0 ed il sextum Bientina espugna Santacroce 0 – 3. Bel successo dell’Atletico Etruria ai danni del Monteserra (2 – 1), mentre Il Romito espugna i Colli Marittimi (0 – 1). Il San Frediano batte 2 – 1 il Porta a Lucca, mentre il Pisa Ovest soccombe in casa del San Prospero con lo stesso risultato (2 – 1). Nei Giovanissimi il Pisa Ovest batte 2 – 1 il Migliarino Vecchiano e conserva i cinque punti di vantaggio sulla Bellaria Cappuccini che passa agilmente a Cascina contro l’Atletico (0 – 4). La Freccia Azzurra ferma i Mobilieri Ponsacco sul 3 – 3.