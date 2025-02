Calcio. Giovanile: Romaiano a valanga sul San Miniato nel derby Allievi

Pisa 12 febbraio 2025 – Il Romaiano vince lo scontro diretto sul campo del San Miniato e comanda da solo la classifica provinciale del campionato Allievi. Un successo netto (1 – 4) che permette alla squadra di mister Vitali di considerarsi la grande favorita per la vittoria finale. Il San Minito resta a meno sette, ma ha due gare in meno rispetto alla capolista. Spera anche il Fratres Perignano che batte 1 – 5 il Santa Maria a Monte e, come il San Miniato, ha due gare in meno rispetto al Romaiano. Quarto posto per il Soccer Ponsacco che batte 3 – 2 il Migliarino Vecchiano, mentre l’Atletico Cascina supera 2 – 0 Il Romito. Pareggio 3 – 3 tra Porta a Lucca e Santacroce. Nella fascia B, nel girone di Merito il Fornacette non va oltre il pareggio a reti bianche in casa contro il San Miniato ma conduce la classifica visto il rinvio per impraticabilità di campo tra San Prospero Navacchio e Fratres Perignano. Il Pisa Ovest travolge 4 – 1 il Porta a Lucca nel derby mentre il Forcoli Valdera di mister Londi cade in casa 2 – 3 contro il Santa Maria a Monte. Santacroce batte Sextum Bientina 2 – 1, infine il Soccer Ponsacco espugna Zambra 0 – 2.

Nella categoria Giovanissimi, nel girone Al Fratres Perignano supera 1 – 0 il Santa Maria di Empoli ed ottiene la sua quindicesima vittoria stagionale che lo tiene in testa con quarantacinque punti ed una gara in meno rispetto alla inseguitrice Bellaria Cappuccini che si impone 1 – 4 sul campo della Giovanile Valdicecina. Al terzo posto il San Miniato fermato sul 2 – 2 in trasferta sul campo delle Colline Pisane. Il Romito cala il poker sulla Pecciolese. “ Manita” Atletico Cascina su La Boracifera (5 – 0). Infine il Soccer Ponsacco piega il Santacroce 2 – 1. Nel girone B, Forcoli in testa con il successo per 0 – 3 sul campo del Migliarino Vecchiano, ma l’Atletico Etruria risponde vincendo 1 – 4 a Madonna dell’Acqua ed ha una partita in più da disputare. Ci credono anche i Colli Marittimi che piegano 2 – 0 il San Prospero Scintilla. Gli Ospedalieri vincono 3 – 1 contro il San Frediano, mentre la Freccia azzurra perde 6 – 0 il derby a San Cataldo. Tra Marinese e Sextum Bientina è 1 – 1, infine il Porta a Lucca espugna Santa Maria a Monte (0 – 3). Marinese ultima, Freccia Azzurra penultima.