Calcio. Giovanile regionale. Perignano secondo, Monteserra al comando nei Giovanissimi

Pisa 6 novembre 2024 – Fratres Perignano grande protagonista nel massimo campionato regionale giovanile. La squadra di mister Lucarelli vince anche a Piombino 0 – 2 con le reti di Carrai e Ferrari ed insegue la capolista Sestese che batte di misura i campioni d’Italia della Lastrigiana. Vince anche il San Giuliano che piega 3 – 0 il Bibbiena.

Scendendo nel regionale ancora sconfitto il Fornacette, in casa nel derby contro l’Urbino Taccola per 1 – 2. Ulivetesi che salgono al quarto posto grazie alle reti di Cei e Pezzini, Fornacette quartultimo con questa sesta sconfitta in nove gare. La Bellaria Cappuccini pareggia in casa contro l’Invicta Sauro (1 – 1) mentre il Cenaia di mister Lombardi vince il derby sul campo del Pisa Ovest per 1 – 2. Mobilieri Ponsacco sconfitti in casa dal San Miniato e nuovamente raggiunti in testa alla classifica dal Castelfiorentino.

Negli Allievi regionali Elite l’Oltrera batte 1 – 0 il Capezzano e si assesta in un buon settimo posto. Nel regionale il Fornacette batte 2 – 0 nel derby la Bellaria Cappuccini e sale al primo posto solitario visto che il Santa Maria terzo blocca sul 2 – 2 il Forcoli. Terza sconfitta stagionale per il Calci battuto a Livorno dall’Academy per 2 – 0 ed ormai lontano dalle prime posizioni. San Giuliano travolto in casa 1 – 4 dallo Zenith Prato che cala il poker: nove punti in sette partite.

Nei Giovanissimi regionali il San Giuliano espugna 1 – 2 il campo del Banti Barberino nel girone B. Monteserra protagonista nel girone C con diciannove punti in sette gare: la squadra liquida 2 – 0 il Valentino Mazzola e mantiene un punto di vantaggio sulle inseguitrici. Il Calci piega 1 – 0 il Monteriggioni mentre il Fornacette travolge 0 – 6 il Romaiano nel derby. Romaiano terzultimo con quattro punti, seconda peggior difesa del campionato dopo quella dell’Audace Isola d’Elba. Pisa Ovest battuto 3 – 1 a Venturina ed Oltrera piegato 1 – 0 dalla Colligiana. Oltrera quartultimo con sei punti.