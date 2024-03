Calcio. Giovanile: Pisa Ovest retrocesso negli Allievi

Pisa 5 marzo 2024 – il primo weekend di marzo regala emozioni nei campionati giovanili regionali toscani, e c'è anche il primo verdetto ufficiale: il Pisa Ovest perde la categoria. Juniores Nazionale. Mobilieri Ponsacco di mister Farroni corsari: vincono 0 – 3 sul campo del Ghiviborgo grazie alla doppietta di Di Pasquale ed alla rete di Franceschi. Vince anche il Cenaia di mister Lombardi che liquida 2 – 0 il Seravezza con i gol di Ghimenti e Di Candia. Metà classifica per le pisane in un campionato privo di retrocessioni e vincolato alla permanenza delle prime squadre in serie D. Juniores regionali Elite. Il Fratres Perignano pareggia 2 – 2 sul campo del Firenze Ovest subendo il pareggio dei locali rimasti in nove al settimo minuto di recupero. Una beffa che costringe i rossoblù alla vicinanza della Lastrigiana (un punto) e del Pontassieve (due punti) a sei giornate dalla fine. Il San Giuliano batte 3 – 0 il fanalino di coda San Marco Avenza (doppietta di Balducci e rete di Nikiema) e sale al quartultimo posto in classifica a quota venticinque agganciando oltretutto il Fornacette sconfitto 1 – 0 in trasferta contro la Sestese. Un finale di campionato dunque da brividi per le tre pisane sia in cima che in zona retrocessione. Juniores regionali. Il San Miniato travolge 3 – 0 la Bellaria Cappucini e con il suo quarto posto è la miglior pisana. I pontederesi sconfitti, restano a ventotto punti, superati dal Pisa Ovest che cala il poker contro la Cuoiopelli (4 – 0) sempre più inguaiata al penultimo posto. Penultimo posto che, con sedici punti, condivide con il Romaiano battuto 3 – 1 sul campo dell’Atletico Maremma: una sconfitta pesante che rischia di essere decisiva per le sorti di questa stagione. Allievi regionali Elite. L’Oltrera perde a Seravezza 3 – 2 ma mantiene cinque punti di vantaggio sul Capezzano terzultimo. Domenica arriva lo Sporting Arno penultimo e la vittoria è d’obbligo. Allievi regionali. Il Pisa Ovest retrocede matematicamente e perde la categoria regionale. Questo nonostante il pareggio contro il Follonica Gavorrano (1 – 1). Ultimo posto con dieci punti per la squadra finora capace di vincere due sole gare. Il Calci batte 2 – 1 la Portuale ed è quarto, mentre la gara del Forcoli contro l’Audace Isola d’Elba è stata rinviata. Il Fornacette vince 1 – 3 sul campo del Castelfiorentino quartultimo, mentre la Bellaria Cappuccini esce sconfitta dal proprio campo per opera del Fucecchio (0 – 1). Nel girone C il San Giuliano pareggia 1 – 1 contro l’Academy Porcari secondo. Giovanissimi regionali. Il Fornacette crolla in casa contro il Grosseto (0 – 2) e rischia di compromettere definitivamente il campionato, dato che vincono sia Limite e Capraia (2 – 1 al San Giuliano) si l’Academy Livorno (0 – 1 a Roselle). Fornacette dunque terzo a meno cinque, insidiato anche dal Calci quarto che non va oltre l’1 – 1 contro la Portuale. Oltrera e Romaiano si dividono la posta (2 – 2). Giovanissimi B regionali. Il San Giuliano travolge 6 – 1 lo Sporting Cecina mentre il Calci perde 3 – 2 in trasferta contro il Follonica Gavorrano. La Bellaria Cappuccini è battuta in casa 0 – 2 dalla capolista Tau Altopascio. Il Monteserra cala il poker contro l’Armando Picchi (4 – 0).