Calcio. Giovanile: Oltrera sempre a zero, primato Freccia e Mobilieri

Pisa 5 ottobre 2023 –– Nei giovanissimi tanti risultati a sorpresa. Giovanissimi regionali. Il Calci si sbarazza di misura dell’Academy Livorno 1 – 0 ed ottiene il terzo posto. Vince anche il Fornacette 4 – 2 sull’Isola d’Elba: una vittoria che la mantiene al primo posto insieme al Limite Capraia. Punticino del Romaiano sul campo della Portuale (1 – 1). Il San Giuliano pareggia 2 – 2 in trasferta contro la Pro livorno Sorgenti. L’Oltrera ancora ultima a zero punti dopo tre gare: brutta sconfitta in casa (1 – 4) contro Limite e Capraia. Sarà difficile per i pontederesi salvarsi a quanto visto in questo inizio stagione: già dodici le reti subite in queste prime tre gare. Giovanissimi provinciali. Nel girone pisano due squadre in testa: la Freccia Azzurra ed i Mobilieri Ponsacco. La squadra di Santa Marta si impone 1 – 3 a Madonna dell’Acqua e veleggia a punteggio pieno, al suo fianco solo i Mobilieri Ponsacco che battono 3 – 0 tra le mura amiche gli ospiti della Scintilla. Il Migliarino Vecchiano cala il poker esterno vincendo agevolmente sul campo dell’Atletico Cascina. Pisa Ovest ed Ospedalieri si divono la posta in palio (1 – 1), mentre il San Prospero vince 1 – 2 in trasferta a I Passi contro il Porta a Lucca padrone di casa. Nel girone livornese in testa il Perignano che vince 0 – 1 sul campo del Forcoli. Monteserra, Colli Marittimi, ed Atletico Academy Livorno non stanno però di certo a guardare e segnano a raffica nei rispettivi incontri. Giovanissimi B provinciali. Nella fascia B, Atletico Etruria e Calci al comando a punteggio pieno. L’Atletico Etruria ne fa undici in trasferta contro la Valdicecina, mentre il Calci ne assesta sei ai Mobilieri Ponsacco.

Fabrizio Impeduglia