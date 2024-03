Calcio. Giovanile: impresa Ponte Origini. Urbino vola.

Pisa 26 marzo 2024 – Risultati altalenanti nei campionati provinciali per le squadre pisane impegnate anche nelle province di Lucca e Livorno. Le pisane a Lucca. Nella categoria Juniores, il Ponte delle Origini ferma e batte la capolista Pietrasanta per 2 – 1. Impresa della giornata per la squadra pisana di mister Franco al Campo ‘Arno’ che infligge la prima sconfitta stagionale ai versiliesi. La Pecciolese pareggia 3 – 3 a Castelnuovo Garfagnana, mentre il San Frediano supera 2 – 1 la Valle di Ottavo seconda della classe. Il Forcoli espugna 0 – 3 il campo della Folgore Segromigno, mentre il Ponsacco fa ‘manita’ al San Macario Oltreserchio. Nella categoria Allievi il Perignano vince ancora: 0 – 4 in trasferta a Montecarlo di Lucca. I punti dalla vetta rimangono però sempre nove. Il Migliarino Vecchiano batte 9 – 1 i Mobilieri Ponsacco. Nella categoria Giovanissimi B di Merito l’Academy Porcari ha vinto il campionato. Niente da fare per il Pisa Ovest (quarto) superato 2 – 0, e per il Fornacette arrivato alle spalle dei lucchesi.

Le pisane a Livorno. Nei Giovanissimi il Monteserra vince 2 – 0 contro l’Atletico Academy Livorno e si porta a settantaquattro punti. Insegue il Salivoli con settanta dopo lo 0 – 8 a San Vincenzo. I campionati pisani. Nella Juniores la capolista Urbino Taccola vince 1 – 0 contro l’Atletico Cascina e prende il largo verso un immediato ritorno nella categoria regionale. Il Calci non va oltre il 2 – 2 sul campo della Geotermica, mentre il Crespina espugna 3 – 4 Casciana Terme Lari. Negli Allievi, l’Atletico Piombino espugna Vada 1 – 2 e mantiene tre punti di vantaggio sulle colline Pisane che vincono clamorosamente 0 – 6 sul campo del Romaiano scavalcandolo al secondo posto. Allievi B Nel Merito il Calci batte la Bellaria Cappuccini 4 – 2 e sale al comando. Forcoli secondo con il 3 – 1 alla Stella Rossa. Il Fornacette batte le Colline Pisane 3 – 0 ed il San Giuliano vince il derby contro il Migliarino Vecchiano (4 – 0). Nel girone B Oltrera al comando (0 – 3 a Bientina contro il Sextum), ma il Perignano (0 – 3 a San Prospero), ha una gara da recuperare sul campo dei Colli Marittimi. Nei Giovanissimi il Pisa Ovest (2 – 0 alla Freccia Azzurra), stacca la Bellaria Cappuccini sconfitta a San Prospero (1 – 0). Giovanissimi B. Nel girone di Merito il Forcoli è campione grazie al poker sul San Miniato (4 – 0).