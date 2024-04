Calcio. Terza: Pisa Ovest fuori dai giochi

Pisa 26 aprile 2024 – Termina la stagione regolare nel girone A di Terza Categoria. Terricciola campione, già promosso con sessanta punti in ventiquattro gare, frutto di diciannove successi, tre pareggi e due sole sconfitte. La Fornace seconda e direttamente in finale play-off contro la vincente della semifinale tra Il Romito ed il Montefoscoli. Grande esclusa il Pisa Ovest, fermato dal Pappiana sul più bello.

Nell’ultimo turno pareggio interno del Terricciola contro Il Romito (1 – 1). Campioni e pontederesi che non si fanno la guerra: Bertini, capocannoniere del campionato con diciannove reti, a segno per i locali, mentre per gli ospiti a tabellino Dervishaj. La Fornace vince al ‘Bronzini’ di Gagno per 2 – 3 e allunga sulla quinta classificata Pisa Ovest guadagnandosi la finale promozione diretta.

Al terzo posto Il Romito che ha pareggiato sul campo della capolista Terricciola e si prepara a sfidare nella semifinale play-off la quarta classificata Montefoscoli che ha pareggiato con lo stesso risultato di 1 – 1 in casa contro il Filettole (Guerrini e Di Maggio i marcatori).

Fuori dai giochi dunque il Pisa Ovest di mister Lorenzi, protagonista di un buon girone di ritorno dopo un pessimo inizio di stagione. Un’altra annata a vuoto per i pisani, beffati dal Pappiana. Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, il Pisa Ovest si porta sullo 0 – 2 grazie alla doppietta di Barbagallo. La qualificazione play-off sembra in tasca, ma il Pappiana ha una veemente reazione e, prima accorcia le distanze con Farnesi, e poi pareggia con Gesi una gara difficile che già affrontava con tantissime assenze. Pappiana di mister Telluri che chiude al sesto posto, un punto in più del Viadi Corte che si sbarazza del Montopoli per 3 – 0 (doppietta di Barsotti e rete di Roccia).

In coda chiude all’ultimo posto il Ponteginori nonostante una grande vittoria esterna a Legoli per 1 – 5 (doppietta di Benvenuti e reti di Orlandini, Bertini e Fontanelli). Il punto conquistato dal Filettole a Montefoscoli infatti relega i ragazzi di mister Lazzari in fondo. Bellani terzultima, Montopoli quartultimo, Legoli che chiude a ventiquattro punti. Il Via di Corte chiude al settimo posto, mentre la Popolare Cep all’ottavo con trenta punti.