Calcio. Giovanile: impresa Perignano, pari tra Cenaia e Ponsacco

Pisa 31 ottobre 2023 –– Campionati giovanili regionali all’ottava giornata del girone di andata in diverse categorie. Juniores Nazionale. Nella tanto attesa giornata del derby è parità tra il Cenaia di mister Lombardi ed il Ponsacco di mister Farroni. Mogavero risponde al rigore di Cecconi (1 – 1). Juniores regionali Elite. Impresa Fratres Perignano nel posticipo di lunedì: la squadra rossoblù ha battuto 0 – 2 a Firenze l’Affrico portando a casa i tre punti in una gara sulla carta proibitiva. La squadra di mister Pagliai sale così a nove punti. Bene anche il Fornacette che vince con lo stesso risultato (0 – 2) sul campo della Lastrigiana. Il San Giuliano ferma il Montelupo in una gara che termina a reti bianche (0 – 0). Juniores regionali. La Bellaria Cappuccini vince il derby 1 – 2 sul campo del Pisa Ovest. Pisani quintultimi con sette punti, pontederesi quarti con tredici. Male Cuoiopelli e Romaiano entrambe sconfitte ed in fondo alla classifica: la Cuoiopelli cade a Castelfiorentino per 2 – 1 mentre il Romaiano è superato 4 – 2 a Livorno dall’Armando Picchi. Perde anche il San Miniato, battuto 1 – 2 in casa dall’Audace Isola d’Elba. Insomma un weekend nero per le pisane con quattro sconfitte. Allievi regionali Elite. L’Oltrera continua a carburare ed a rialzarsi: la squadra di mister Formigli vince 0 – 1 a Lucca sul campo dell’Atletico e si porta a d otto punti lasciandosi alle spalle ben cinque squadre. Allievi regionali. Il Calci si fa fermare sul 3 – 3 dal Pisa Ovest penultimo e perde terreno con le prime della classe. Per gli ospiti un punto che fa morale ed evita l’ultimo posto in classfica. La Bellaria perde in casa contro il Santa Maria (1 – 2), mentre Forcoli e Fornacette pareggiano 1 – 1 e mantengono la metà classifica lontano dalle ambizioni ma anche dalla retrocessione. Nel girone C, il San Giuliano pareggia 1 – 1 contro il Montecatini. Giovanissimi regionali. Il Fornacette travolge 4 – 1 il malcapitato Romaiano e comanda in classifica con ventuno punti. . Il Calci vince a Grosseto contro l’Invicta Sauro (0 – 1) ed è quarto. Oltrera quartultima dopo la pesante sconfitta interna patita contro l’Academy Livorno che cala il poker (0 – 4). Il San Giuliano si fa fermare dalla Portuale (1 – 1) e rimane quartultimo come l’Oltrera. Fabrizio Impeduglia