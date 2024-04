Calcio. Giovanile: il Merito è della Bellaria Cappuccini

Pisa 19 aprile 2024 – Primi verdetti nei campionati provinciali per le squadre pisane impegnate anche nelle province di Lucca e Livorno. Le pisane a Lucca. Nella categoria Juniores, il Ponte delle Origini terzo perde lo scontro diretto contro la Valle di Ottavo in casa (0 – 1). Castelfranco travolto a Castelnuovo Garfagnana (7 – 0), mentre il Ponsacco non riesce a battere la Pieve Fosciana (2 – 2). San Frediano e Pecciolese pareggiano nel derby (1 – 1), mentre il Forcoli cade a Vorno (4 – 2). Nella categoria Allievi il Perignano vince ancora, la sua quindicesima gara: 0 – 3 a Pescia. Il Migliarino Vecchiano batte 6 – 0 il Castelnuovo Garfagnana. Le pisane a Livorno. Nei Giovanissimi Monteserra a quota ottanta punti con la vittoria 0 – 1 a Santacroce. Non molla il Salivoli col 6 – 0 al Collevica. I campionati pisani. Nella Juniores la capolista Urbino Taccola di mister Lombardi vince 2 – 0 contro i Colli Marittimi e si porta a più otto sul Calci fermato a Migliarino dai locali sull’1 – 1. Terzo posto per il Crespina che espugna Santacroce 0 – 7. Il Saline è quarto col 2 – 1 a Il Romito. Negli Allievi, l’Atletico Piombino pareggia 1 – 1 a Castelfranco contro la Stella Rossa, mentre le Colline Pisane vincono 0 – 3 a San Miniato e si portano ad una lunghezza. Il Romaiano, ormai fuori dai giochi pareggia a reti bianche in casa contro la Pecciolese (0 – 0). Allievi B Nel Merito la Bellaria Cappuccini vince il campionato. Decisivo il successo per 1 – 0 sul Fornacette grazie ad una rete messa a segno da Nicolin. La squadra di Pontedera chiude il campionato a ventinove punti, due in più del Forcoli che ha superato 1 – 0 le Colline Pisane. Scivola terzo il Calci battuto in casa nel derby del lungo monte pisano dal San Giuliano. Nel girone B Oltrera al comando grazie al successo sul Monteserra. Prossimo turno decisivo con i pontederesi ospiti della Pecciolese ed il Perignano secondo sul campo del Monteserra. Nei Giovanissimi il Pisa Ovest prende sempre più il largo grazie alla vittoria sulla Scintilla per 1 – 0. La Bellaria non va oltre l’1 – 1 contro la Pecciolese ed ormai è a meno nove dalla vetta. La Scintilla è ultima con quattordici punti, il Porta a Lucca penultimo con quindici, e l’Atletico Cascina terzultimo con venti.