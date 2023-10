Calcio. Giovanile: Calci, Monteserra e Perignano protagoniste

Pisa 11 ottobre 2023 –– Qualche sorpresa nei campionati provinciali. Juniores provinciali. Nel girone lucchese parte bene la Pecciolese che supera di misura (1 – 0) il San Macario Oltreserchio. Tutte sconfitte le altre pisane: Castelfranco travolto in casa dalla Pieve Fosciana (1 – 4), Ponte delle Origini sconfitto dal Castelnuovo Garfagnana (3 – 2), Forcoli battuto in casa dal Pietrasanta (1 – 3), e Ponsacco battuto a Vorno (2 – 0). Ha riposato il San Frediano. Nel girone pisano, terza vittoria consecutiva per il Calci al comando da solo a punteggio pieno con nove punti in tre gare. Questo grazie alla terza vittoria consecutiva ottenuta sabato in trasferta a Bientina per 0 – 3. Un rigore consente all’Atletico di superare il San Prospero (1 – 0). L’Urbino Taccola è fermato in casa sul 2 – 2 dal Casciana Terme. Al saline il derby contro la geotermica: 3 – 1. Ultimo posto per la Freccia Azzurra, battuta a Santa Maria a Monte per 2 – 0. Allievi provinciali. Nel girone lucchese parte forte il Perignano che supera 4 – 1 il Capannori, mentre il Migliarino Vecchiano piega 2 – 0 l’Atletico Cascina. Il Ghivizzano ne fa diciotto al Vione. Nel girone pisano, in testa con nove punti, frutto di tre vittorie in altrettante gare, solo Monteserra e Romaiano. Il Monteserra vince 2 – 0 in casa contro i Colli Marittimi, mentre il Romaiano di mister Mazzeo travolge 7 – 0 la Scintilla di mister Nigro. Il San Prospero di mister Zuchegna cade 2 – 0 a Piombino. Negli Allievi B girone A, Forcoli, Bellaria Cappuccini e Colline Pisane a punteggio pieno, mentre Fornacette e Pecciolese sono ancora a zero. Nel girone B comanda il Lungomonte pisano con San Giuliano e Calci in testa con due vittorie su due partite, mentre Santa Maria a Monte e San Frediano rimangono a zero. Giovanissimi provinciali. Nel girone pisano Mobilieri Ponsacco a punteggio pieno con nove punti grazie allo 0 – 7 ottenuto sul campo del San Miniato. Gli Ospedalieri liquidano 2 – 1 l’Atletico Cascina, mentre il Bientina vince all’Abetone contro la Freccia Azzurra (1 – 2). Nel girone livornese in testa Atletico Livorno Academy (1 – 0 al Livorno 9), Colli Marittimi (3 – 2 a Il Romito), e Monteserra (15 – 0 al San Vincenzo). Giovanissimi B provinciali. Nella fascia B, il Calci vince lo scontro diretto sul campo dell’Atletico Etruria (0 – 2) e si ritrova al comando da solo con nove punti. al comando a punteggio pieno. Allesue spalle il Perignano che espugna Cenaia per 2 – 4, la Portuale che maramaldeggia sul Casciana Terme (11 – 0), i Colli Marittimi che passano sul campo dell’Atletico Cascina (1 – 2), ed Il Romito che travolge 6 – 2 la Valdicecina. Nel girone lucchese pisane sotto tono, il Porta a Lucca vince 0 – 7 il derby pisano contro la Freccia Azzurra.