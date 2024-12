Calcio. Eccellenza: Mobilieri che vittoria!

Pisa 23 dicembre 2024 – La prima giornata del girone di ritorno nel campionato di Eccellenza fa sorridere solo i Mobilieri Ponsacco, mentre per Cenaia, Fratres Perignano e Cuoiopelli arrivano tre sconfitte pesanti.

Il Cenaia cade in casa contro il Viareggio per 1 – 2. Vantaggio iniziale della squadra di mister Sena con Canessa, ma pareggia il Viareggio con Bibaj Gersi. Nella ripresa i bianconeri conquistano l’intera posta in palio con la rete messa a segno da Bertacca. Cenaia che scivola al settimo posto, Viareggio terzo a meno uno dal Castelnuovo Garfagnana secondo. Questo il tabellino. Cenaia: Baglini, Rossi, Solimano, Remorini, Signorini, Puleo, Papini, Quilici, Canessa, Neri F., Apolloni. A disposizione Landucci, Goretti, Bartolini, Di Bella, Cocucci, Pecchia, Ferretti, Puccini, Marcon. All. Sena Viareggio: Carpita, Bellini, Bertelli, Bianchi, Ricci T., Bertacca L., Belluomini C., Remedi L., Morelli, Bibaj Gersi, Ortolini. A disposizione Manfredi, Morandini, Baracchini, Nannetti, Sorbo, Minichino, Goh, Barsotti, Belluomini T.. All. Amoroso Arbitro: Lucanie di Molfetta Marcatori: 14' Canessa, 26' Bibaj Gers, 72' Bertacca L.

Grande vittoria dei Mobilieri Ponsacco che espugnano il campo della Pro Livorno Sorneti per 1 – 2. Colombini porta a vanti i rossoblù e Andreotti raddoppia con una sontuosa rovesciata. Inutile la rete di Morelli che dimezza lo svantaggio. Mobilieri che con questa vittoria scavalcano il Fratres Perignano salendo al quartultimo posto e lasciando il terzultimo ai rossoblù. Questo il tabellino. Pro Livorno Sorgenti: Bettarini, Faye, Lischi A., Freschi, Cavalli, Signorini, Sottile, Santagata, Morelli, Gjini, Casanova. A disposizione Strambi, Buonaccorsi, Maffei, Pratesi, Di Tora, Putrignano, Romanacci, Manetti . All. Bandinelli Mobilieri Ponsacco: Lampignano, Gemignani, Crecchi, Burato, Colombini, Mancini, Volpi, Borselli, Andreotti, Morana, Imbrenda. A disposizione Campinotti, Pisani, Di Giulio, Fischer, Regoli, Guerrucci, Pini, Riccomi, Steffich. All. Macelloni Arbitro: Pasqua di Vibo Valentia Marcatori: 35' Colombini, 45' Andreotti, 63' Morelli

Sul campo della capolista Camaiore è arrivata un’altra sconfitta per il Fratres Perignano di mister Falivena (2 – 0). Camaiore: Barsottini, Borgia, Belli, Granaiola, Zambarda, Velani J., Anzillotti, Amico, Chiaramonti, Da Pozzo, Nardi. A disposizione Barsaglini, Zavatto M., Bologna, Navari, Fani, Bastillo, Kthella, Ricci F., Bacci. All. Cristiani Fratres Perignano: Serafini A., Ricci, Mogavero, Gamba, Genovali, Lucaccini R., Meucci, Regoli, Taraj, Viola, Rossi G.. A disposizione Becherini, Rotunno, Tadini, Zocco, Badalassi, Misseri, Cutroneo, Rofi, Mariani T.. All. Falivena Arbitro: Mauro di Pistoia Marcatori: 15' Nardi, 57' Chiaramonti

A picco la Cuoiopelli travolto da un poker sul campo della Sestese (4 – 0). Cuoiopelli sempre più ultima con quattro punti all’attivo, a meno quattordici dalla salvezza diretta. Questo il tabellino. Sestese: Giuntini, Cucinotta, Safina, Pisaneschi, Biondi, Ciotola, Dianda, Belli, Berti, Mazzeo, Manganiello. A disposizione Fantini, Pisaniello, Casati, Robi, Bravi, Vilcea, Sarr, Piccini, Ermini. All.Polloni Cuoiopelli: Fogli, Bindi, Porcellini, Maglio, Covino, Duranti, Tuzi, Vannuzzi, Rocco, Ferraro, Campo. A disposizione Pannocchia F., Arrigucci, Bocini, Innocenti, Mancino, Tassi, Turini, Mancini, Pinna. All. D’Addario Arbitro: Castorina di Lucca Marcatori: 41’ Berti, 49' Pisaneschi, 52' Manganiello, 79' Ermini