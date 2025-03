Calcio. Eccellenza: Fratres e Mobilieri vittorie d'oro

Pisa 24 marzo 2025 – La terzultima giornata di campionato in Eccellenza da fiato al Fratres Perignano ed ai Mobilieri Ponsacco in vista del rush finale, il Cenaia pareggia in rimonta, la Cuoiopelli perde il derby. Il Cenaia, sotto per 2 – 0 dopo poco più di dieci minuti in trasferta sul campo del Ponte buggianese, nel finale riesce ad accorciare con Neri e nel recupero pareggia con una rete di Canessa. Secondo posto con cinquanta punti per la compagine di mister Sena che domenica attende il Fratres Perignano e l’ultima giornata sarà di scena a Massa. Ecco il tabellino: Pontebuggianese: Rizzato, Prati, Lucaccini F., Provinzano (Birindelli), Palmese, Kapidani, Martinelli, Pievani, Granucci, Sgherri (Asara), Gargani (Sali). A disposizione Calu, Ferrari, Sanzone, Aiazzi, Bellandi. All. Vettori Cenaia: Baglini, Rossi, Di Bella (Papini), Remorini, Signorini, Puleo, Solimano (Pecchia), Marcon (Ferretti), Canessa, Neri F., Puccini (Bartolini). A disposizione Landucci, Calloni, Goretti, Gronchi, Quilici. All. Sena Arbitro: Giusti di Livorno Marcatori: 8' Gargani, 11' Granucci, 74' Neri, 91' Canessa Colpo grosso del Fratres Perignano che allo Stadio ‘Matteoli’ piega il Montespertoli per 2 – 0 grazie alla reti di Misseri e Zocco e si porta a più dieci sul Pontebuggianese. Nelle prossime due sfide la squadra di mister Fanani proverà ad evitare i play-out contro Cenaia (in trasferta) e Viareggio (in casa) Questo il tabellino Fratres Perignano: Serafini, Ricci, Brisciani, Gamba, Genovali, Lucaccini, Meucci, Zocco, Cutroneo, Misseri, Rossi G. (Taraj). A disposizione Becherini, Manzo, Rofi, Lupi, Venturin, Crispino, Badalassi, Mariani T.. All. Fanani Montespertoli: Biotti, Fiaschi, Liberati, Trapassi, Calonaci, Pecci (Veraldi), Rosi, Corsi (Vangi), Lotti, Maltomini, Cremonini (Biliotti). A disposizione Romano, Biagi, Conti M., Mancini, Gasparri, Mangani. All. Sarti Arbitro: Allotta di Gradisca Isonzo Marcatori: 43' Misseri, 66' Zocco Una rete del giovane Riccomi consente ai Mobilieri Ponsacco di alimentare speranze salvezza. L’1 – 0 al Viareggio arriva nel finale di gara con il subentrato Riccomi che mette la palla alle spalle di Carpita.. Camaiore e Fucecchio le prossime avversarie dei rossoblù. Questo il tabellino: Mobilieri Ponsacco: Campinotti, Crecchi, Gemignani, Burato, Colombini, Mancini, Volpi, Borselli, Andreotti, Pallecchi, Morana. A disposizione Lampignano, Fischer, Pisani, Di Giulio, Regoli, Pini, Steffich, Riccomi, Marinai. All. Bozzo Viareggio: Carpita, Bellini, Bertelli, Bianchi, Bertacca L., Sorbo, Ferrarese, Remedi L., Ortolini, Bibaj Gers, Morelli. A disposizione Manfredi, Morandini, Frroku, Marcellusi, Nannetti, Sapienza, Ricci T., Baracchini, Belluomini T.. All. Bonini Arbitro: Cornello di Firenze Marcatore: 85' Riccomi La Cuoiopelli già retrocessa perde il derby in casa contro il Fucecchio. La squadra di mister D’Addario va sotto a causa delle reti di Cenci e Sciapi. Cuoiopelli: Fogli, Arrigucci (Bocini), Tuzi, Hanxhari (Tassi), Porcellini, Covino, Turini (Pinna), Vannuzzi (Maglio), Rocco (Mancini), Ferraro, Campo. A disposizione Pannocchia F., Archinucci, Mancino. All. D Addario Arbitro: Nafra di Valdarno Marcatori: 40' Cenci, 42' Sciapi