Calcio giovanile: Porta a Lucca, 55 anni di attività per i talenti del futuro

Pisa, 29 agosto 2025 - Il Porta a Lucca festeggia quest’anno un traguardo che riempie d’orgoglio tutto il quartiere e la città: 55 anni di attività sportiva. Cinque decenni e mezzo di passione, amicizia e calcio giocato, sempre con lo stesso spirito: offrire ai ragazzi e alle famiglie un luogo dove crescere insieme, in campo e fuori.

La stagione 2025/26 segna un punto di svolta nella storia giallorossa. Per la prima volta dopo tanti anni, la società potrà contare su tutte le squadre della Scuola Calcio, dai Piccoli Amici fino agli Allievi, a cui si aggiungono gli Juniores e la Prima Squadra, appena promossa al campionato di Seconda Categoria. Un risultato che testimonia il lavoro costante di dirigenti, allenatori e volontari, capaci di trasmettere ai giovani non solo la tecnica e il divertimento, ma anche i valori del rispetto, della collaborazione e del senso di appartenenza. In questo percorso di crescita, il Porta a Lucca guarda anche al futuro. La società è infatti alla ricerca di nuovi piccoli calciatori nati nel 2019 e nel 2020, pronti a indossare per la prima volta la maglia giallorossa ed entrare a far parte del gruppo dei Piccoli Amici. È proprio da lì che comincia la magia: i primi calci al pallone, i sorrisi durante gli allenamenti e l’emozione di scendere in campo con i compagni. Cinquantacinque anni dopo la sua fondazione, il Porta a Lucca continua a essere una famiglia sportiva che accoglie generazioni di bambini e ragazzi, con lo stesso entusiasmo del primo giorno. E oggi, con tutte le squadre al completo e nuove leve pronte a iniziare, la società scrive un altro capitolo della sua storia: quello di un futuro che, come sempre, sarà colorato di giallo e rosso.