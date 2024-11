Calcio. Eccellenza. Cenaia vola, il derby al Perignano

Pisa 18 novembre 2024 – Il super derby di Eccellenza tra Fratres Perignano e Mobilieri Ponsacco si tinge di rossoblù, ed è il rossoblù dei padroni di casa che allo Stadio ‘Matteoli’ battono 2 – 1 i cugini di Ponsacco. Doppio vantaggio della squadra di mister Roberto Falivena con le reti di Viola nella prima frazione e di Regoli nella seconda. Allo scadere accorciano i Mobilieri Ponsacco con Imbrenda ma non c’è più tempo. Il Fratres Perignano accorcia così la classifica e si porta a soli due punti da quella di mister Massimo Macelloni. Undicesima piazza per i Mobilieri, dodicesima per il Fratres.

Questo il tabellino.

Fratres Perignano: Serafini A., Ricci, Mogavero, Papi, Genovali, Lucaccini R., Mariani T., Viola, Taraj, Misseri, Rossi G.. A disposizione Becherini, Brisciani, Zocco, Regoli, Forte, Napoli, Hoxha, Venturin, Bracci. All. Falivena Mobilieri Ponsacco: Campinotti, Gemignani, Fischer, Mancini, Colombini, Regoli, Volpi, Borselli, Imbrenda, Pallecchi, Morana. A disposizione Profeti, Guerrucci, Pacifico, Di Giulio, Penco, Pini, Crecchi, Mengali, Marrocco. All. Macelloni Arbitro: Lazzara di Barcellona Pozzo di Gotto Marcatore: 11’ Viola, 72’ Regoli, 90’ Imbrenda

Il Cenaia scala la classifica battendo in casa al ‘Pennati’ il Real Forte Querceta. La squadra di mister Sena è seconda in graduatoria a meno tre dalla capolista Camaiore. La vittoria per 2 – 1 porta le firme di Neri e Canessa dopo il momentaneo pareggio di Bartolini.

Questo il tabellino.

Cenaia: Baglini, Goretti, Di Bella, Remorini, Signorini, Puccini, Papini, Quilici, Canessa, Neri F., Apolloni. A disposizione Turini, Silvestri, Bartolini, Calloni, Guelfi, Pecchia, Ferretti, Salvadori, Conticelli. All. Sena Real Forte Querceta: Luci, Vignali, Giubbolini, Bucchioni, Tognarelli, Vittorini, Meucci, Fortunati, Mangiarotti, Bartolini, Scarpa. A disposizione Gatti, Baracchini, Galli, Jendoubi, Lucarelli M., Panicucci, Quercetani, Stringara, Verona. All. Cipolli Arbitro: Cornello di Firenze Marcatori: 19’ Neri F., 30’ Bartolini (rigore), 61' Canessa

Buona prestazione, ma ritorno a casa senza punti per la Cuoiopelli in trasferta sul campo della nobile decaduta Viareggio del nuovo mister Amoroso.

Questo il tabellino.

Viareggio: Carpita, Frroku, Bertelli, Bianchi, Ricci T., Bertacca A., Belluomini C., Minichino, Brega, Bibaj Gers, Caggianese. A disposizione Manfredi, Santini M., Sapienza, Sorbo, Benassi, Marinai St., Panconi, Chicchiarelli, Belluomini T.. All. Amoroso Cuoiopelli: Fogli, Arrigucci, Tuzi, Burato, Covino, Porcellini, Hanxhari, Mancino, Turini, Cavallini L., Ferraro. A disposizione Pannocchia F., Bocini, Innocenti, Tassi, Vannuzzi, Maglio, Mancini, Campo, Pinna. All. D’Addario Arbitro: Tinelli di Verona Marcatori: 15' Bibaj Gers, 30' Bertelli, 46' Belluomini C., 53' Tuzi, 58’ Burato (rigore).