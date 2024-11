Calcio. Dilettanti. Vincono Urbino Taccola e Calci

Pisa 4 novembre 2024 – Una vittoria ed un pareggio per le pisane impegnate nella nona giornata di Promozione, mentre in Prima vince il Calci e pareggia il Tirrenia.

Bella vittoria dell’Urbino Taccola che travolge 3 – 0 allo Stadio ‘Taccola’ di Uliveto Terme il Cubino, una delle migliori compagini in questa prima parte di campionato. Sblocca la gara Rossi, poi nel finale raddoppia Cosi e triplica il giovane Langella. Ulivetesi che salgono al sesto posto, ad un punto proprio dal Cubino ed a due dal San Giuliano quarto in classifica. Questo il tabellino Urbino Taccola: Malasoma, Taglioli Le., Zaccagnini, Castellacci, Bellagamba, Aliotta, Antoni, Fabbrini G., Petracci, Fazzini, Rossi. A disposizione Nigro, Romeo, Langella, Marinari, Cresci, Pezzini, Mercuri Cepparello, Cei, Cosi. All. Polzella Cubino: Allegranti, Cocca, Khodin, Filice, Gabbrielli, Fabbrini, Bussotti, Somigli C., Paggetti, Marzoli, Aragoni. A disposizione Lutzu, Martini, Sammicheli, Conti, Leggiero, Pelhuri, Tacchi, Malizia, Chiesi. All. Bonciani Arbitro: Scardigli di Livorno Marcatori: 48’ Rossi, 83’ Cosi, 92’ Langella

Pareggio esterno per il San Giuliano sul campo della Real Cerretese. Gara bloccata a reti bianche per la formazione di mister Roventini (0 – 0). Quarto posto per il San Giuliano alle spalle delle due capolista Pietrasanta e Larcianese ed appunto della Real Cerretese. Questo il tabellino. Real Cerretese: Battini, Bargellini, Monti, Meucci, Tramacere Falco, Lamberti, Fedi, Gargiulo, Melani, Bouhafa, Novi. A disposizione Arrighi, Meoli, Antonini, Lapi, Spinelli G., Cianchini, Shahid, Pieri. All. Petroni San Giuliano: Giacobbe, Gremigni, Lorenzini, Susini, Bozzi, Pasquini, Doveri L., Niccolai, Di Paola, Doveri G., Benedetti. A disposizione Contini, Bindi, Ghelardoni A., Nacci, Micheletti, Lici, Cantini, Ghelardoni M., Ceciarini. All. Roventini Arbitro: Galli di Prato

In Prima Categoria l’ottavo turno registra il successo importante del Calci per 1 – 0 ai danni del Montenero. Calci che con questa vittoria sale ad otto punti, mentre i livornesi sono penultimi con quattro. Dopo un brutto inizio la squadra della Valgraziosa si sta assestando con buoni risultati. Un campionato che vede in testa Forcoli e Fornacette, seguite dal Selvatelle a meno due. Molto buoni i risultato di Ponsacco ed Acciaiolo.

Il Tirrenia non riesce a battere il fanalino di coda Sanromanese che impone lo 0 – 0 alla squadra di mister Tortiello ch e era reduce dalla vittoria esterna a Fornacette. Tirrenia ora quartultimo con sei punti insieme alla Portuale Livorno. Sanromanese sempre ultima con tre punti in queste prime otto giornate di campionato.