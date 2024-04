Calcio. Dilettanti: Urbino che pareggio

Pisa 22 aprile 2024 – La terzultima gara del campionato di Promozione è terminata in parità per Urbino Taccola in trasferta sul campo dei Colli Marittimi. La squadra di mister Taccola, in vantaggio per 0 – 3, si è fatta rimontare dai padroni di casa che al quinto minuto di recupero con una rete del neo-entrato Coluccia hanno trovato il pareggio. Gara rocambolesca dunque con ben sei reti. Urbino in vantaggio al 10’ grazie ad un calcio di rigore trasformato da Baldini. Lo stesso giocatore raddoppia al 25’, mentre al 45’ arriva addirittura la terza rete messa a segno dal giovane Salvadori. Ma i Colli Marittimi con ci stanno: prima accorciano con Campisi al 61’, poi seganno con Milano al 76’ fino a trovare il pareggio con una grande reazione. Urbino settimo in classifica con trentotto punti. Al comando solita grande sfida tra San Miniato Basso e Sestese appaiate a quota settanta. Questo il tabellino della sfida. Colli Marittimi: Berrugi, Bartorelli A., Pedrali, Bartorelli M., D’Onghia, Camerini A., Campisi, Andreucci, Milano N., Pellegrini, Remelli. A disposizione Sabatini, Mecherini, Ciampi, Giacomelli, Bilanceri, Coluccia, Manno, Lombardo . All. Verdiani. Urbino Taccola: Bulleri, Romeo, Franchi, Pacciani, Taglioli Lo., Laniyonu, Rocchi, Castellacci, Bertolini, Baldini, Salvadori. A disposizione Mani, Benvenuti, Antoni, Oshadogan, Ferrera, Desideri, Cioni, Taglioli Le., Cavallini. All. Taccola Arbitro: Bragazzi di Carrara Marcatori: 10’ rig. e 25’ Baldini, 45’ Salvadori, 61’ Campisi, 76’ Milano N., 95’ Coluccia