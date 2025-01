Calcio: Dilettanti. San Giuliano di forza, bene Uliveto

Pisa 13 gennaio 2025 – In Promozione il San Giuliano fa l’impresa della terza giornata del girone di ritorno e batte con un secco 2 – 0 il Pietrasanta capolista scavalcandolo in testa con trentotto punti, dove trova anche la Real Cerretese (4 – 0 al Forte dei Marmi). La squadra di mister Roventini sblocca il big-match dello Stadio “Bui” grazie ancora al nuovo bomber Brega e d in pieno recupero raddoppia con Benedetti (2 – 0). Questo il tabellino del sorpasso. San Giuliano: Contini, Gremigni, Lici, Ghelardoni A., Bozzi, Carani, Doveri L., Niccolai, Di Paola, Doveri G., Brega. A disposizione Ria, Pasquini, Susini, Lorenzini, Cantini, Bindi, Bellucci, Benedetti, Ghelardoni M.. All. Roventini Pietrasanta: Citti L., Bartoli, Terigi, Ceciarini, Aquilante, Della Pina, Szabo, Biagini, Bruzzi, Falorni, Remedi A.. A disposizione Giromini, Adami, Belle, Bonini M., Laucci, Maggi, Romanelli, Moriconi, Laurini. All.: Della Bona Arbitro: Lorenzi di Pistoia Marcatori: 55' Brega, 96' Benedetti

Vittoria pesantissima anche per l’Urbino Taccola di mister Polzella sul campo del Marginone. La rete del nuovo arrivo, l’esperto Chicciarelli è decisiva. Questo il tabellino. Marginone: Morini, Cesaretti, Sheta, Lavorini, Bandoni, Bellandi F., Ricci G., Casali, Venturini, Cortesi, Rotunno. A disposizione Bolognesi, Mangio G., Mangio L., Del Magro, Del Pistoia, Carmignani, Ratti, Papagna, Puccini. All. Moretti Urbino Taccola: Malasoma, Taglioli Le., Zaccagnini, Marinari, Petri, Aliotta, Fabbrini G., Castellacci, Chicchiarelli, Fazzini, Antoni. A disposizione Nigro, Bellagamba, Risolo, Romeo, Langella, Campera, Santini M., Graziani, Cosi. All. Polzella Arbitro: Erriquez di Firenze Marcartore: 66' Chicchiarelli

In Prima Categoria brillano le due compagini pisane nella seconda giornata del girone di ritorno. Il Calci impone il pareggio a reti bianche in trasferta sul campo del Forcoli (0 – 0). Un risultato importante che ferma la corsa del Forcoli all’inseguimento del Fornacette. Il Tirrenia compie l’impresa vincendo 2 – 3 sul campo della peccio lese, anch’essa all’inseguimento delle primissime posizioni. Tre punti pesantissimi che riomettono in corsa i litoranei per evitare la retrocessione diretta: adesso la Sanromanese è a due punti mentre il Montenero a tre e la Portuale a quattro.