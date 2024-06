Calcio. Dilettanti: meno giovani in campo

Pisa 12 giugno 2024 – Sempre meno giovani nei Dilettanti. Reso noto quanto stabilito dal Comitato regionale Toscana della Figc per quanto riguarda l’obbligatorietà ed i limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all’età, nelle categorie dilettantistiche per la stagione sportiva 2024/2025, in considerazione che a livello nazionale per la prossima stagione non è stato stabilito alcun obbligo di impiego dei giovani. Nel massimo campionato regionale, quello di Eccellenza, previsto un solo calciatore nato dal 1 gennaio 2005 in poi. Stessa cosa nel campionato di Promozione. In Prima, Seconda e Terza Categoria nessun obbligo di impiego di giovani calciatori. Il Consiglio Direttivo ha altresì stabilito i limiti di possibilità di impiego di calciatori fuori quota per la categoria Juniores. Nella categoria regionale di merito Elite e nella categoria regionale l’anno 2006 sarà in quota e ci potranno essere fino a tre giocatori fuori quota nati dal 1 gennaio 2005 in poi. Nella categoria provinciale l’anno 2006 in quota e fino a 4 giocatori fuori quota nati dal 1 gennaio 2004 in poi. La Federazione lancia poi il campionato Under 18 (riservato all’anno 2007). Il Comitato ha deliberato di riproporre, come già avvenuto nella stagione sportiva 2021/2022, per la prossima stagione sportiva il Campionato Under 18 a cui parteciperanno gli atleti nati nel 2007. A seguito della riforma del “vincolo sportivo” infatti, si sono ripresentate, anche se in modalità diverse, quelle condizioni a livello di tesseramento che avevano favorito la partecipazione delle Società a tale campionato (il vincolo annuale poteva essere contratto da tutti gli atleti nati nel 2004 a prescindere dal campionato che sarebbero andati a disputare). Per favorire l’impiego dei calciatori nati nel 2007 con l’organizzazione del suddetto campionato, è intenzione riconoscere la gratuità del “diritto di iscrizione”. In relazione al numero delle partecipanti, alla composizione dei gironi e al loro sviluppo (auspicabilmente interprovinciale), sarà verificata la possibilità, qualora vi siano le condizioni, di assegnare alla vincente finale un posto nel Campionato Regionale Juniores per la stagione sportiva 2025/26, o quantomeno, di inserire la stessa nelle graduatorie di ripescaggio. Inoltre la Società vincente la fase regionale si qualifica alla fase nazionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.